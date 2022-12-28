https://ria.ru/20221228/udobreniya-1841956870.html

Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями

Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями - РИА Новости, 28.12.2022

Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями

Российский предприниматель Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз из-за антироссийских санкций, мешающих... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:22

2022-12-28T16:22

2022-12-28T16:22

экономика

андрей мельниченко

африка

россия

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский предприниматель Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз из-за антироссийских санкций, мешающих поставкам удобрений и продовольствия, сообщает агентство Блумберг. Блумберг добавляет, что по словам бизнесмена, из-за нехватки удобрений южноафриканские фермеры заплатят два миллиарда долларов дополнительно. По подсчетам Мельниченко, санкции ЕС привели к сокращению поставок удобрений примерно на 9 миллионов тонн в этом году. При этом потерянные из-за санкций поставки удобрений позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 миллионов человек. Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции. При этом президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России предусмотрел определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщал Совет ЕС. Попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения.

https://ria.ru/20221226/strakhovanie-1841273560.html

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, андрей мельниченко, африка, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, сибирская угольная энергетическая компания, еврохим