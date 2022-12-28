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Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями - РИА Новости, 28.12.2022
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Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями
Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями - РИА Новости, 28.12.2022
Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями
Российский предприниматель Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз из-за антироссийских санкций, мешающих... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:22
2022-12-28T16:22
экономика
андрей мельниченко
африка
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский предприниматель Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз из-за антироссийских санкций, мешающих поставкам удобрений и продовольствия, сообщает агентство Блумберг. Блумберг добавляет, что по словам бизнесмена, из-за нехватки удобрений южноафриканские фермеры заплатят два миллиарда долларов дополнительно. По подсчетам Мельниченко, санкции ЕС привели к сокращению поставок удобрений примерно на 9 миллионов тонн в этом году. При этом потерянные из-за санкций поставки удобрений позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 миллионов человек. Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции. При этом президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России предусмотрел определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщал Совет ЕС. Попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения.
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экономика, андрей мельниченко, африка, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, сибирская угольная энергетическая компания, еврохим
Экономика, Андрей Мельниченко, Африка, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Сибирская угольная энергетическая компания, ЕвроХим
16:22 28.12.2022
 
Мельниченко призвал Африку надавить на Евросоюз из-за проблем с удобрениями

Бизнесмен Мельниченко призвал Африку оказать давление на ЕС из-за проблем с удобрениями

© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКАндрей Мельниченко
Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
Андрей Мельниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский предприниматель Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз из-за антироссийских санкций, мешающих поставкам удобрений и продовольствия, сообщает агентство Блумберг.
"Российский миллиардер Андрей Мельниченко пытается убедить политиков в Африке оказать давление на Европейский союз, чтобы тот нашел решение проблемы санкций, которые, по его словам, мешают поставкам продовольствия и жизненно важных питательных веществ для сельскохозяйственных культур", - пишет агентство.
Блумберг добавляет, что по словам бизнесмена, из-за нехватки удобрений южноафриканские фермеры заплатят два миллиарда долларов дополнительно. По подсчетам Мельниченко, санкции ЕС привели к сокращению поставок удобрений примерно на 9 миллионов тонн в этом году. При этом потерянные из-за санкций поставки удобрений позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 миллионов человек.
Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции. При этом президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Евросоюз в рамках девятого пакета ограничительных мер в отношении России предусмотрел определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщал Совет ЕС.
Попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения.
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