https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841850852.html
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом - РИА Новости, 28.12.2022
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом
Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:49
2022-12-28T11:49
2022-12-28T11:49
макеевка
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россия
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей, сообщил центр общественных связей МВД ДНР. "Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения", - говорится в документальном видео о расследовании, опубликованном в Telegram-канале МВД. На видео есть кадры признания брата домработницы, подозреваемого в убийстве по корыстным мотивам. По данным МВД ДНР, он "оказался в затруднительном финансовом положении и решил таким образом исправить ситуацию", а именно добыть 15 тысяч рублей на погашение долгов. "Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь", - сообщает ведомство. По словам одной из задержанных, подельникам не удалось сильно поживиться: из дома вынесли только мобильный телефон, куртку и полторы тысячи рублей. По данным полиции, задержанные покинули место преступления на автомобиле убитой семьи. Ранее мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в Макеевке объявлен план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, в том числе детей. Позже власти объявили о задержании четырех человек и возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем.
https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html
https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, мвд днр, происшествия, россия, донецкая народная республика
Макеевка, МВД ДНР, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом
Подозреваемый в расправе в Макеевке пошел на убийство из-за 15 тысяч рублей долга
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости.
Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей, сообщил
центр общественных связей МВД ДНР.
"Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения", - говорится в документальном видео о расследовании, опубликованном в Telegram-канале МВД.
На видео есть кадры признания брата домработницы, подозреваемого в убийстве по корыстным мотивам. По данным МВД ДНР, он "оказался в затруднительном финансовом положении и решил таким образом исправить ситуацию", а именно добыть 15 тысяч рублей на погашение долгов. "Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь", - сообщает ведомство.
По словам одной из задержанных, подельникам не удалось сильно поживиться: из дома вынесли только мобильный телефон, куртку и полторы тысячи рублей. По данным полиции, задержанные покинули место преступления на автомобиле убитой семьи.
Ранее мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в Макеевке объявлен план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, в том числе детей. Позже власти объявили о задержании четырех человек и возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем.