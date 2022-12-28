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Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом - РИА Новости, 28.12.2022
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Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом - РИА Новости, 28.12.2022
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом
Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:49
2022-12-28T11:49
макеевка
мвд днр
происшествия
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей, сообщил центр общественных связей МВД ДНР. "Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения", - говорится в документальном видео о расследовании, опубликованном в Telegram-канале МВД. На видео есть кадры признания брата домработницы, подозреваемого в убийстве по корыстным мотивам. По данным МВД ДНР, он "оказался в затруднительном финансовом положении и решил таким образом исправить ситуацию", а именно добыть 15 тысяч рублей на погашение долгов. "Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь", - сообщает ведомство. По словам одной из задержанных, подельникам не удалось сильно поживиться: из дома вынесли только мобильный телефон, куртку и полторы тысячи рублей. По данным полиции, задержанные покинули место преступления на автомобиле убитой семьи. Ранее мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в Макеевке объявлен план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, в том числе детей. Позже власти объявили о задержании четырех человек и возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем.
https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html
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макеевка, мвд днр, происшествия, россия, донецкая народная республика
Макеевка, МВД ДНР, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика
11:49 28.12.2022
 
Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом

Подозреваемый в расправе в Макеевке пошел на убийство из-за 15 тысяч рублей долга

© МВД ДНРПодозреваемые в совершении массового убийства в Макеевке, задержанные сотрудниками МВД ДНР. Кадр видео
Подозреваемые в совершении массового убийства в Макеевке, задержанные сотрудниками МВД ДНР. Кадр видео
© МВД ДНР
Подозреваемые в совершении массового убийства в Макеевке, задержанные сотрудниками МВД ДНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей, сообщил центр общественных связей МВД ДНР.
"Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения", - говорится в документальном видео о расследовании, опубликованном в Telegram-канале МВД.
Подробности убийства семьи в Макеевке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 13:38
Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке
На видео есть кадры признания брата домработницы, подозреваемого в убийстве по корыстным мотивам. По данным МВД ДНР, он "оказался в затруднительном финансовом положении и решил таким образом исправить ситуацию", а именно добыть 15 тысяч рублей на погашение долгов. "Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь", - сообщает ведомство.
По словам одной из задержанных, подельникам не удалось сильно поживиться: из дома вынесли только мобильный телефон, куртку и полторы тысячи рублей. По данным полиции, задержанные покинули место преступления на автомобиле убитой семьи.
Ранее мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в Макеевке объявлен план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, в том числе детей. Позже власти объявили о задержании четырех человек и возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке
 
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