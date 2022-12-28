https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841850852.html

Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом

Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом - РИА Новости, 28.12.2022

Подозреваемый объяснил участие в убийстве семьи в Макеевке денежным долгом

Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:49

2022-12-28T11:49

2022-12-28T11:49

макеевка

мвд днр

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Среди задержанных по делу об убийстве восьми человек в Макеевке - женщина, помогавшая погибшей семье по хозяйству, и ее брат, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей, сообщил центр общественных связей МВД ДНР. "Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения", - говорится в документальном видео о расследовании, опубликованном в Telegram-канале МВД. На видео есть кадры признания брата домработницы, подозреваемого в убийстве по корыстным мотивам. По данным МВД ДНР, он "оказался в затруднительном финансовом положении и решил таким образом исправить ситуацию", а именно добыть 15 тысяч рублей на погашение долгов. "Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь", - сообщает ведомство. По словам одной из задержанных, подельникам не удалось сильно поживиться: из дома вынесли только мобильный телефон, куртку и полторы тысячи рублей. По данным полиции, задержанные покинули место преступления на автомобиле убитой семьи. Ранее мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в Макеевке объявлен план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек, в том числе детей. Позже власти объявили о задержании четырех человек и возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладении автомобилем.

https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html

https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

макеевка, мвд днр, происшествия, россия, донецкая народная республика