https://ria.ru/20221228/turtsiya-1841990608.html
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции - РИА Новости, 28.12.2022
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции
Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:54
2022-12-28T17:54
2022-12-28T17:54
туризм
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР."Есть три возможных варианта: брать налог два процента с туристов при заселении по аналогии с курортным сбором в России, требовать доплату за поездку через турагента либо простить гостю эти два процента и не собирать налог в принципе", — поясняют в АТОР.Пока что турецкие отельеры не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры, добавляют в ассоциации. По словам экспертов, на первых порах каждый объект размещения будет проводить свою политику в отношении сборов по ранним бронированиям и смотреть на реакцию клиентов и партнеров.Налог на проживание вводится с Турции с 1 января, по закону его должны уплачивать не туристы, а отельеры. С середины декабря он уже учитывается в ценах на размещение на 2023 год.
https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Отели
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции
АТОР: отельеры Турции еще не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные туры