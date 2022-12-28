Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221228/turtsiya-1841990608.html
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции - РИА Новости, 28.12.2022
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции
Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:54
2022-12-28T17:54
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150785/32/1507853295_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_958698ac20fcba8b7ffc824d8d9de7d6.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР."Есть три возможных варианта: брать налог два процента с туристов при заселении по аналогии с курортным сбором в России, требовать доплату за поездку через турагента либо простить гостю эти два процента и не собирать налог в принципе", — поясняют в АТОР.Пока что турецкие отельеры не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры, добавляют в ассоциации. По словам экспертов, на первых порах каждый объект размещения будет проводить свою политику в отношении сборов по ранним бронированиям и смотреть на реакцию клиентов и партнеров.Налог на проживание вводится с Турции с 1 января, по закону его должны уплачивать не туристы, а отельеры. С середины декабря он уже учитывается в ценах на размещение на 2023 год.
https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150785/32/1507853295_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_9765936d2178c72a85f45f7bb9b09aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Отели
17:54 28.12.2022
 
В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции

АТОР: отельеры Турции еще не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные туры

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкий отель Port Nature в Белеке
Турецкий отель Port Nature в Белеке - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР.
"Есть три возможных варианта: брать налог два процента с туристов при заселении по аналогии с курортным сбором в России, требовать доплату за поездку через турагента либо простить гостю эти два процента и не собирать налог в принципе", — поясняют в АТОР.
Пока что турецкие отельеры не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры, добавляют в ассоциации. По словам экспертов, на первых порах каждый объект размещения будет проводить свою политику в отношении сборов по ранним бронированиям и смотреть на реакцию клиентов и партнеров.
Налог на проживание вводится с Турции с 1 января, по закону его должны уплачивать не туристы, а отельеры. С середины декабря он уже учитывается в ценах на размещение на 2023 год.
Туристическая полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:05Туризм
В Кабардино-Балкарии может появиться туристическая полиция
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала