https://ria.ru/20221228/turtsiya-1841990608.html

В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции

В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции - РИА Новости, 28.12.2022

В АТОР рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции

Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:54

2022-12-28T17:54

2022-12-28T17:54

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, как будет взиматься новый налог на размещение в Турции в случае раннего бронирования, сообщает АТОР."Есть три возможных варианта: брать налог два процента с туристов при заселении по аналогии с курортным сбором в России, требовать доплату за поездку через турагента либо простить гостю эти два процента и не собирать налог в принципе", — поясняют в АТОР.Пока что турецкие отельеры не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры, добавляют в ассоциации. По словам экспертов, на первых порах каждый объект размещения будет проводить свою политику в отношении сборов по ранним бронированиям и смотреть на реакцию клиентов и партнеров.Налог на проживание вводится с Турции с 1 января, по закону его должны уплачивать не туристы, а отельеры. С середины декабря он уже учитывается в ценах на размещение на 2023 год.

https://ria.ru/20221228/politsiya-1841927149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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