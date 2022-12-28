https://ria.ru/20221228/trevoga-1841932811.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:19
2022-12-28T15:19
2022-12-28T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В указанных областях карта отмечена красным, министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 15.03 (мск)". Ранее в среду воздушная тревога уже была объявлена практически одновременно во всех областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу