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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/trevoga-1841932811.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:19
2022-12-28T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В указанных областях карта отмечена красным, министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 15.03 (мск)". Ранее в среду воздушная тревога уже была объявлена практически одновременно во всех областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
15:19 28.12.2022
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской области Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В указанных областях карта отмечена красным, министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 15.03 (мск)".
Ранее в среду воздушная тревога уже была объявлена практически одновременно во всех областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаНиколаевская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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