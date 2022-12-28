https://ria.ru/20221228/trevoga-1841865889.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:27

2022-12-28T12:27

2022-12-28T12:32

специальная военная операция на украине

украина

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога была объявлена практически одновременно во всех областях Украины.Ранее в среду сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах и центре страны, после чего отменен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф