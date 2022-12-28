https://ria.ru/20221228/trevoga-1841865889.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:27
2022-12-28T12:27
2022-12-28T12:32
специальная военная операция на украине
украина
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Тревога была объявлена практически одновременно во всех областях Украины.Ранее в среду сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах и центре страны, после чего отменен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
12:27 28.12.2022 (обновлено: 12:32 28.12.2022)
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога была объявлена практически одновременно во всех областях Украины.
Ранее в среду сигнал тревоги был объявлен в восточных регионах и центре страны, после чего отменен.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.