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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в столице Украины и Киевской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:11
2022-12-28T10:11
2022-12-28T10:22
специальная военная операция на украине
киев
украина
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владимир зеленский
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в столице Украины и Киевской области, сообщают местные власти."В Киеве обвялена воздушная тревога", - говорится в сообщении городской госадминистрации.Власти Киевской области также сообщили о воздушной тревоге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
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киев, украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киевская область, Вооруженные силы РФ
10:11 28.12.2022 (обновлено: 10:22 28.12.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти Киева сообщили об объявлении тревоги в городе