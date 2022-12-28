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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.12.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в столице Украины и Киевской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:11

2022-12-28T10:11

2022-12-28T10:22

специальная военная операция на украине

киев

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владимир зеленский

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в столице Украины и Киевской области, сообщают местные власти."В Киеве обвялена воздушная тревога", - говорится в сообщении городской госадминистрации.Власти Киевской области также сообщили о воздушной тревоге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

киев

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киев, украина, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, вооруженные силы рф