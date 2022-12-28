https://ria.ru/20221228/terroristy-1841946713.html
В Турции задержали пять человек, готовивших теракт
В Турции задержали пять человек, готовивших теракт - РИА Новости, 28.12.2022
В Турции задержали пять человек, готовивших теракт
Пять террористов, готовивших теракт в Турции и получивших "инструкции из Ирана", задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны, сообщил турецкий министр... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:57
2022-12-28T15:57
2022-12-28T16:09
в мире
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сулейман сойлу
анкара (провинция)
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Пять террористов, готовивших теракт в Турции и получивших "инструкции из Ирана", задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны, сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу."В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана", - сказал Сойлу на пресс-конференции в Анкаре.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу говорил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html
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в мире, турция, сулейман сойлу, анкара (провинция), стамбул
В мире, Турция, Сулейман Сойлу, Анкара (провинция), Стамбул
15:57 28.12.2022 (обновлено: 16:09 28.12.2022)
В Турции задержали пять человек, готовивших теракт
В Турции пять человек, готовивших теракт, задержали со взрывчаткой