https://ria.ru/20221228/terroristy-1841946713.html

В Турции задержали пять человек, готовивших теракт

В Турции задержали пять человек, готовивших теракт - РИА Новости, 28.12.2022

В Турции задержали пять человек, готовивших теракт

Пять террористов, готовивших теракт в Турции и получивших "инструкции из Ирана", задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны, сообщил турецкий министр... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:57

2022-12-28T15:57

2022-12-28T16:09

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турция

сулейман сойлу

анкара (провинция)

стамбул

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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Пять террористов, готовивших теракт в Турции и получивших "инструкции из Ирана", задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны, сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу."В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана", - сказал Сойлу на пресс-конференции в Анкаре.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу говорил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.

https://ria.ru/20221114/turtsiya-1831310492.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, сулейман сойлу, анкара (провинция), стамбул