https://ria.ru/20221228/telegram-1841988960.html

В Kaspersky рассказали о новом способе кражи аккаунта в Telegram

В Kaspersky рассказали о новом способе кражи аккаунта в Telegram - РИА Новости, 28.12.2022

В Kaspersky рассказали о новом способе кражи аккаунта в Telegram

Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой пользователю приходит предложение принять участие в онлайн-голосовании, для... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:36

2022-12-28T17:36

2022-12-28T17:55

общество

технологии

telegram

лаборатория касперского

telegram (приложение)

кибербезопасность

мошенничество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой пользователю приходит предложение принять участие в онлайн-голосовании, для подтверждения голоса предлагается ввести личные данные, после чего злоумышленники получают доступ к аккаунту, говорится в блоге "Лаборатории Касперского", который ведут эксперты компании. "Под конец года многие пользователи столкнулись с новой схемой "угона" учетной записи от мессенджера Telegram. Кто-то из контакт-листа просит принять участие в некоем онлайн-голосовании и присылает ссылку на сайт. Для учета голосов требуется ввести свой номер телефона и код верификации. И вот как раз этого делать ни в коем случае не нужно — велика вероятность, что вы лишитесь своей учетной записи", - говорится в блоге. Отмечается, что сообщения пишет не знакомый из контакт-листа, а злоумышленник, предварительно укравший его учетную запись. Уловки используются разные: иногда бдительность получателя пытаются усыпить историей про участвующего в конкурсе ребенка, а иногда пишут просто "проголосуй за меня", не вдаваясь в подробности. "Сайт злоумышленников выглядит крайне скромно. Первая страница с сообщением "Заходите и голосуйте за конкурсантов", экран с полем для ввода телефона и сообщением о том, что для правильного учета голосов необходимо аутентифицироваться, и экран для ввода кода подтверждения, которые организаторы конкурса якобы выслали вам в Telegram", - говорится в сообщении. Как только пользователь указываете свой номер телефона, программа злоумышленника входит в его учетную запись Telegram с нового устройства. Защитный механизм мессенджера требует подтверждения владельца - для этого он высылает код подтверждения на телефон пользователя или компьютер, где Telegram уже авторизован. "При выключенной двухфакторной авторизации Telegram номер телефона и присланный код - все, что нужно злоумышленнику для входа в вашу учетную запись. Если вы введете этот код на сайте мошенников, то они получат полное право распоряжаться вашей учетной записью. В том числе, например, привязать ее к другому телефону", - отметили в компании.

https://ria.ru/20221227/vtb-1841647507.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, telegram, лаборатория касперского, telegram (приложение), кибербезопасность, мошенничество