https://ria.ru/20221228/tek-1841943010.html
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность - РИА Новости, 28.12.2022
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность
Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:47
2022-12-28T15:47
2022-12-28T15:47
экономика
николай шульгинов
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" , отметив, что считает этот факт одним из главных достижений уходящего года.
https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай шульгинов, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность
Шульгинов: что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность, несмотря на санкции