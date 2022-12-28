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Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность - РИА Новости, 28.12.2022
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Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность - РИА Новости, 28.12.2022
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность
Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:47
2022-12-28T15:47
экономика
николай шульгинов
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" , отметив, что считает этот факт одним из главных достижений уходящего года.
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экономика, николай шульгинов, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
15:47 28.12.2022
 
Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность

Шульгинов: что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность, несмотря на санкции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр энергетики Николай Шульгинов
Министр энергетики Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр энергетики Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" , отметив, что считает этот факт одним из главных достижений уходящего года.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:05
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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