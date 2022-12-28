https://ria.ru/20221228/tek-1841943010.html

Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность

Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность - РИА Новости, 28.12.2022

Шульгинов заявил, что для работников ТЭК удалось обеспечить стабильность

Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:47

2022-12-28T15:47

2022-12-28T15:47

экономика

николай шульгинов

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" , отметив, что считает этот факт одним из главных достижений уходящего года.

https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, николай шульгинов, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии