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МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов - РИА Новости, 28.12.2022
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МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов
МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов - РИА Новости, 28.12.2022
МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов
Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:21
2022-12-28T11:21
в мире
китай
тайвань
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года на фоне проведения армией КНР военных учений рядом с островом, передавало ранее Центральное информационное агентство острова. "Полное воссоединение Родины является общим стремлением всех китайцев и исторической неизбежностью", - сказал дипломат, комментируя увеличение срока срочной службы на Тайване. "Мы уверены, что тайваньские соотечественники глубоко понимают это и не будут служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил", - добавил Ван Вэньбинь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
11:21 28.12.2022
 
МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов

МИД КНР: жители Тайваня не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года на фоне проведения армией КНР военных учений рядом с островом, передавало ранее Центральное информационное агентство острова.
"Полное воссоединение Родины является общим стремлением всех китайцев и исторической неизбежностью", - сказал дипломат, комментируя увеличение срока срочной службы на Тайване.
"Мы уверены, что тайваньские соотечественники глубоко понимают это и не будут служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил", - добавил Ван Вэньбинь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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СМИ: США опоздали с наращиванием мощи для защиты Тайваня
 
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