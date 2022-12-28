https://ria.ru/20221228/tayvan-1841843465.html

МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов

МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов - РИА Новости, 28.12.2022

МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов

Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:21

2022-12-28T11:21

2022-12-28T11:21

в мире

китай

тайвань

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg

ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года на фоне проведения армией КНР военных учений рядом с островом, передавало ранее Центральное информационное агентство острова. "Полное воссоединение Родины является общим стремлением всех китайцев и исторической неизбежностью", - сказал дипломат, комментируя увеличение срока срочной службы на Тайване. "Мы уверены, что тайваньские соотечественники глубоко понимают это и не будут служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил", - добавил Ван Вэньбинь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841793856.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси