МИД КНР: тайваньцы не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистов
МИД КНР: жители Тайваня не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил
© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Воссоединение материкового Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, жители острова не должны служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года на фоне проведения армией КНР военных учений рядом с островом, передавало ранее Центральное информационное агентство острова.
"Полное воссоединение Родины является общим стремлением всех китайцев и исторической неизбежностью", - сказал дипломат, комментируя увеличение срока срочной службы на Тайване.
"Мы уверены, что тайваньские соотечественники глубоко понимают это и не будут служить "пушечным мясом" в руках сепаратистских сил", - добавил Ван Вэньбинь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.