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Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2022
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Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2022
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол
Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:50
2022-12-28T15:50
россия
афганистан
исламское государство
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 дек - РИА Новости. Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана, заявил в среду журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. "Хотел бы обратить внимание на совпадающие оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году. Дипломат отметил, что с учетом сохраняющейся в Афганистане активности радикальных элементов, включая боевиков "Исламского государства"*, "противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества". "Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - добавил Мальгинов. *Запрещенная в России террористическая организация
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россия, афганистан, исламское государство, ташкент, узбекистан
Россия, Афганистан, Исламское государство, Ташкент, Узбекистан
15:50 28.12.2022
 
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол

Посол в Узбекистане: Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов из Афганистана

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана* в Кабуле. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 дек - РИА Новости. Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана, заявил в среду журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
"Хотел бы обратить внимание на совпадающие оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году.
Дипломат отметил, что с учетом сохраняющейся в Афганистане активности радикальных элементов, включая боевиков "Исламского государства"*, "противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества".
"Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - добавил Мальгинов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияАфганистанИсламское государствоТашкентУзбекистан
 
 
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