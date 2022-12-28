https://ria.ru/20221228/tashkent-1841944672.html

Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол

Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2022

Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол

Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:50

2022-12-28T15:50

2022-12-28T15:50

россия

афганистан

исламское государство

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 дек - РИА Новости. Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана, заявил в среду журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. "Хотел бы обратить внимание на совпадающие оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году. Дипломат отметил, что с учетом сохраняющейся в Афганистане активности радикальных элементов, включая боевиков "Исламского государства"*, "противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества". "Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - добавил Мальгинов. *Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221221/infektsiya-1840341030.html

россия

афганистан

ташкент

узбекистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, афганистан, исламское государство, ташкент, узбекистан