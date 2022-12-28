https://ria.ru/20221228/tashkent-1841944672.html
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2022
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол
Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:50
2022-12-28T15:50
2022-12-28T15:50
россия
афганистан
исламское государство
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 дек - РИА Новости. Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана, заявил в среду журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. "Хотел бы обратить внимание на совпадающие оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году. Дипломат отметил, что с учетом сохраняющейся в Афганистане активности радикальных элементов, включая боевиков "Исламского государства"*, "противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества". "Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - добавил Мальгинов. *Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221221/infektsiya-1840341030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, исламское государство, ташкент, узбекистан
Россия, Афганистан, Исламское государство, Ташкент, Узбекистан
Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов, заявил посол
Посол в Узбекистане: Москва и Ташкент противодействуют перетоку террористов из Афганистана
ТАШКЕНТ, 28 дек - РИА Новости. Противодействие перетоку террористов, в частности "Исламского государства"*, из Афганистана в страны Центральной Азии является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Узбекистана, заявил в среду журналистам посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
"Хотел бы обратить внимание на совпадающие оценки России и Узбекистана по ситуации в Афганистане", - сказал Мальгинов на пресс-конференции по итогам двустороннего сотрудничества в уходящем году.
Дипломат отметил, что с учетом сохраняющейся в Афганистане активности радикальных элементов, включая боевиков "Исламского государства"*, "противодействие перетоку террористов в сопредельные страны региона остается одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества".
"Мы едины в понимании, что сегодня на первый план выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе", - добавил Мальгинов.
*Запрещенная в России террористическая организация