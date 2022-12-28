https://ria.ru/20221228/tanets-1841852242.html
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников - РИА Новости, 28.12.2022
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:55
2022-12-28T11:55
2022-12-28T11:55
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов. Ранее сообщалось, что в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ". "Подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос об увольнении директора по собственному желанию. Ранее после служебного расследования департаментом образования горадминистрации была уволена завуч гимназии, а замдиректора по воспитательной работе суд признал виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась из учреждения.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824541844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатеринбург
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
Директор гимназии №12 в Екатеринбурге уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.
Ранее сообщалось, что в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ".
"Подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос об увольнении директора по собственному желанию.
Ранее после служебного расследования департаментом образования горадминистрации была уволена завуч гимназии, а замдиректора по воспитательной работе суд признал виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась из учреждения.