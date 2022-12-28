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На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников - РИА Новости, 28.12.2022
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На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников - РИА Новости, 28.12.2022
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников
Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:55
2022-12-28T11:55
общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов. Ранее сообщалось, что в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ". "Подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос об увольнении директора по собственному желанию. Ранее после служебного расследования департаментом образования горадминистрации была уволена завуч гимназии, а замдиректора по воспитательной работе суд признал виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась из учреждения.
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общество, екатеринбург
Общество, Екатеринбург
11:55 28.12.2022
 
На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников

Директор гимназии №12 в Екатеринбурге уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВид Екатеринбурга
Вид Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.
Ранее сообщалось, что в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ".
"Подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос об увольнении директора по собственному желанию.
Ранее после служебного расследования департаментом образования горадминистрации была уволена завуч гимназии, а замдиректора по воспитательной работе суд признал виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась из учреждения.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:00
В России закрыли доступ к 30 тысячам сайтов с пропагандой ЛГБТ среди детей
 
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