https://ria.ru/20221228/tanets-1841852242.html

На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников

На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников - РИА Новости, 28.12.2022

На Урале директор школы уволилась из-за "нетрадиционного" танца учеников

Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:55

2022-12-28T11:55

2022-12-28T11:55

общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Директор екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов. Ранее сообщалось, что в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ". "Подтверждаю", - сказал собеседник агентства на вопрос об увольнении директора по собственному желанию. Ранее после служебного расследования департаментом образования горадминистрации была уволена завуч гимназии, а замдиректора по воспитательной работе суд признал виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и оштрафовал на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась из учреждения.

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824541844.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатеринбург