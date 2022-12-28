https://ria.ru/20221228/sud-1841897745.html

КС вступился за мужчину, проигравшего спор с "Почтой России"

КС вступился за мужчину, проигравшего спор с "Почтой России" - РИА Новости, 28.12.2022

КС вступился за мужчину, проигравшего спор с "Почтой России"

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Ярославля, усмотревшего в законах о связи нарушение своего права собственности из-за отказа... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:53

2022-12-28T13:53

2022-12-28T13:53

россия

почта россии

ярославль

архангельская область

конституционный суд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756448363_0:80:3070:1807_1920x0_80_0_0_2b315df71c6513086a86a217fa864586.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Ярославля, усмотревшего в законах о связи нарушение своего права собственности из-за отказа "Почты России" вернуть ему как отправителю негабаритную посылку, сообщила пресс-служба суда. Дело о проверке конституционности положений части 1 статьи 19 и части 1 статьи 21 федерального закона "О почтовой связи", пункта 2 статьи 62 федерального закона "О связи" рассмотрено в связи с жалобой Михаила Малинина. Как информирует пресс-служба КС, мужчина отправил в одну из войсковых частей Архангельской области негабаритную посылку, которая вернулась обратно, поскольку на основании внутренних правил "Почты России" на указанный адрес могут доставляться только стандартные простые и заказные отправления. При этом посылку не возвратили самому отправителю, так как он отказался оплачивать стоимость ее обратной пересылки. "Проиграв в судах иски к "Почте России", заявитель указывает, что оспоренные нормы нарушают его право собственности и лишают правовых гарантий, предоставленных законом о защите прав потребителей и Гражданским кодексом РФ", - приводится в релизе позиция заявителя. Как отметил КС России, конституционные гарантии неприкосновенности частной собственности распространяются как на сферу гражданско-правовых отношений, так и на отношения государства и личности в публично-правовой сфере. При этом "Почта Россия" с учетом своего статуса, активов и названия вызывает у общества устойчивую ассоциацию с государством, доверие к которому может быть подорвано, если почтовые услуги оказываются несовместимы "со справедливым балансом прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений". При этом деятельность любого участника гражданского оборота должна быть подчинена принципу добросовестности при заключении договора. Требование о высоком стандарте добросовестности оператора почтовой связи в части своевременного предоставления потребителю полной и достоверной информации тем более применимо в отношении таких организаций, как "Почта России", указал Конституционный суд. Как разъяснил КС РФ, часть первая статьи 21 закона "О почтовой связи" не предполагает возложение на клиента оплаты обратной пересылки, если информация об установленных ограничениях оказалась не доведена до него заранее "вопреки требованиям добросовестности". "Ещё на стадии согласования условий договора до потребителя необходимо доводить сведения о возможных ограничениях, в том числе предусмотренных ведомственными документами, которые могут негативно повлиять на интересы клиента. Форма сообщения такой информации должна обеспечивать ее восприятие с учетом особенностей потребителя, места и условий оказания услуги", - приводится в релизе позиция суда. КС констатировал, что придание оспариваемой законодательной норме иного смысла "не отвечает справедливому балансу прав и обязанностей оператора и потребителя услуг почтовой связи". "Решения по делу гражданина М. Малинина должны быть пересмотрены", - заключается в релизе.

https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html

https://ria.ru/20221206/pochta-1836550751.html

https://ria.ru/20221216/pochta-1839191221.html

россия

ярославль

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, почта россии, ярославль, архангельская область, конституционный суд рф, общество