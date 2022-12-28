https://ria.ru/20221228/subsidii-1841976058.html

Российская авиаотрасль получила 172 миллиарда рублей субсидий в 2022 году

Российская авиаотрасль получила 172 миллиарда рублей субсидий в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022

Российская авиаотрасль получила 172 миллиарда рублей субсидий в 2022 году

Власти РФ в 2022 году выделили авиаотрасли 172 миллиарда рублей субсидий, они доведены до получателей и освоены в полном объеме, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:25

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти РФ в 2022 году выделили авиаотрасли 172 миллиарда рублей субсидий, они доведены до получателей и освоены в полном объеме, сообщает Росавиация.В 2022 году российская авиаотрасль столкнулась с рядом сложностей. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, с 24 февраля закрыты 11 аэропортов юга и небо над ними.Государство для помощи авиакомпаниям в 2022 году выделило субсидии: 100 миллиардов авиакомпаниям на полеты по РФ, 19,54 миллиарда рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений маршрутам, 2,9 миллиарда рублей грузовым авиаперевозчикам, 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения, 7,5 миллиарда временно закрытым аэропортам юга и центральной части России. Более 27 миллиардов было направлено на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование дальневосточной "Авроры".

https://ria.ru/20221227/aviatsiya-1841556624.html

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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, украина, сша, евросоюз