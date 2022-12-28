https://ria.ru/20221228/su-57-1841932364.html

ОАК поставила Минобороны партию Су-57

ОАК поставила Минобороны партию Су-57 - РИА Новости, 28.12.2022

ОАК поставила Минобороны партию Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны истребители Су-57, сообщила в Telegram Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:17

2022-12-28T15:17

2022-12-28T16:44

безопасность

юрий слюсарь

россия

комсомольск-на-амуре

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

технологии

су-35с

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны истребители Су-57, сообщила в Telegram Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).Кроме того, предприятие предоставило военному ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, в этом года авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу по производству самолетов."Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", — сказал он.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Серийные поставки Су-57 начались в этом году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число доведут до 76.

https://ria.ru/20221228/zavod-1841936077.html

https://ria.ru/20220815/su-57-1809748940.html

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безопасность, юрий слюсарь , россия, комсомольск-на-амуре, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), технологии, су-35с, су-57