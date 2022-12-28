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ОАК поставила Минобороны партию Су-57 - РИА Новости, 28.12.2022
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ОАК поставила Минобороны партию Су-57
ОАК поставила Минобороны партию Су-57 - РИА Новости, 28.12.2022
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны истребители Су-57, сообщила в Telegram Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:17
2022-12-28T16:44
безопасность
юрий слюсарь
россия
комсомольск-на-амуре
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
технологии
су-35с
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны истребители Су-57, сообщила в Telegram Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).Кроме того, предприятие предоставило военному ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, в этом года авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу по производству самолетов."Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", — сказал он.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Серийные поставки Су-57 начались в этом году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число доведут до 76.
https://ria.ru/20221228/zavod-1841936077.html
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безопасность, юрий слюсарь , россия, комсомольск-на-амуре, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), технологии, су-35с, су-57
Безопасность, Юрий Слюсарь , Россия, Комсомольск-на-Амуре, Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Технологии, Су-35С, Су-57
15:17 28.12.2022 (обновлено: 16:44 28.12.2022)
 
ОАК поставила Минобороны партию Су-57

ОАК передала Минобороны партию серийных истребителей пятого поколения Су-57

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramСамолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Минобороны истребители Су-57, сообщила в Telegram Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"КнААЗ изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", — говорится в публикации.

Кроме того, предприятие предоставило военному ведомству многоцелевые истребители Су-35С для Воздушно-космических сил.
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, в этом года авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу по производству самолетов.
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:29
Комсомольский-на-Амуре авиазавод нарастит выпуск истребителей Су-57
"Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", — сказал он.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Серийные поставки Су-57 начались в этом году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число доведут до 76.
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