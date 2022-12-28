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СМИ рассказали о страхах украинских беженцев в Ирландии
СМИ рассказали о страхах украинских беженцев в Ирландии - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ рассказали о страхах украинских беженцев в Ирландии
Украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия проживания в местных отелях из-за опасений, что их могут выгнать, пишет газета Irish Examiner. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T05:18
2022-12-28T05:18
2022-12-28T05:18
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия проживания в местных отелях из-за опасений, что их могут выгнать, пишет газета Irish Examiner.Как сообщила национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен, некоторые беженцы не хотят жаловаться на плохие условия, "опасаясь, что их выселят" из жилья. "Есть случаи очень плохих условий (проживания. – ред.), таких как сырость и плесень", - рассказала она.По утверждению Лейн-Споллен, большинство отелей "безупречно" предоставляют свои услуги украинцам, при этом она признала, что необходимо иметь достаточно ресурсов для контроля за пятью сотнями контрактов с заведениями по всей стране, предоставляющими жилье беженцам.В свою очередь, Irish Examiner опубликовала несколько примеров жалоб со стороны украинцев, направленных в местный Департамент по интеграции и равноправию (DCEDIY). Так, в октябре DCEDIY получил жалобу на то, что в одном из отелей беженцев не обеспечивали едой в месте их проживания. "Пища не подается на месте — жители должны пройти километр через город до другого отеля, чтобы поесть", - приводит издание содержание претензии.Еще один случай касался плохой вентиляции, переполненности отеля, а также отсутствия зоны отдыха для взрослых и детей. "Везде плохая вентиляция, в некоторых комнатах нет окон. Душевые находятся на открытом воздухе и под брезентом. Нет подходящего места для хранения одежды или вещей, а также уединения", - процитировала газету жалобу от беженцев.С февраля этого года в Ирландию прибыли более 60 тысяч украинцев, большое количество людей проживает в отелях, которые используются в качестве центров размещения в рамках государственной гуманитарной программы по предоставлению жилья переселенцам.
https://ria.ru/20221212/irlandiya-1837944313.html
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в мире, украина, ирландия
В мире, Украина, Ирландия
СМИ рассказали о страхах украинских беженцев в Ирландии
Irish Examiner: украинцы боятся жаловаться на плохие условия жизни в Ирландии
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Украинские беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия проживания в местных отелях из-за опасений, что их могут выгнать, пишет
газета Irish Examiner.
Как сообщила национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины
Эмма Лейн-Споллен, некоторые беженцы не хотят жаловаться на плохие условия, "опасаясь, что их выселят" из жилья. "Есть случаи очень плохих условий (проживания. – ред.), таких как сырость и плесень", - рассказала она.
По утверждению Лейн-Споллен, большинство отелей "безупречно" предоставляют свои услуги украинцам, при этом она признала, что необходимо иметь достаточно ресурсов для контроля за пятью сотнями контрактов с заведениями по всей стране, предоставляющими жилье беженцам.
В свою очередь, Irish Examiner опубликовала несколько примеров жалоб со стороны украинцев, направленных в местный Департамент по интеграции и равноправию (DCEDIY). Так, в октябре DCEDIY получил жалобу на то, что в одном из отелей беженцев не обеспечивали едой в месте их проживания. "Пища не подается на месте — жители должны пройти километр через город до другого отеля, чтобы поесть", - приводит издание содержание претензии.
Еще один случай касался плохой вентиляции, переполненности отеля, а также отсутствия зоны отдыха для взрослых и детей. "Везде плохая вентиляция, в некоторых комнатах нет окон. Душевые находятся на открытом воздухе и под брезентом. Нет подходящего места для хранения одежды или вещей, а также уединения", - процитировала газету жалобу от беженцев.
С февраля этого года в Ирландию прибыли более 60 тысяч украинцев, большое количество людей проживает в отелях, которые используются в качестве центров размещения в рамках государственной гуманитарной программы по предоставлению жилья переселенцам.