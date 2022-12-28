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В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации - РИА Новости, 28.12.2022
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В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации
В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации - РИА Новости, 28.12.2022
В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану и МВД по Татарстану задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:32
2022-12-28T23:32
происшествия
россия
сирия
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану и МВД по Татарстану задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации, сообщает региональное УФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Татарстану возбужденно уголовное дело по статье "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Отмечается, что фигурант уголовного дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html
россия
сирия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, россия, сирия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сирия, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:32 28.12.2022
 
В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации

УФСБ: в Татарстане силовики задержали сторонника запрещенной террористической организации

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану и МВД по Татарстану задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации, сообщает региональное УФСБ.
"Задержан 21-летний житель Республики Татарстан, подозреваемый в причастности к деятельности международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* на территории региона, планировавший выезд в Сирийскую Арабскую Республику с последующим участием в боевых действиях на стороне указанной террорганизации", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Татарстану возбужденно уголовное дело по статье "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
Отмечается, что фигурант уголовного дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.
* Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияСирияРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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