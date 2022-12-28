https://ria.ru/20221228/storonnik-1842063182.html

В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации

В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации - РИА Новости, 28.12.2022

В Татарстане силовики задержали сторонника террористической организации

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану и МВД по Татарстану задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:32

2022-12-28T23:32

2022-12-28T23:32

происшествия

россия

сирия

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану и МВД по Татарстану задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации, сообщает региональное УФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Татарстану возбужденно уголовное дело по статье "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". Отмечается, что фигурант уголовного дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html

россия

сирия

республика татарстан (татарстан)

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2022

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происшествия, россия, сирия, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)