https://ria.ru/20221228/stepeni-1841939278.html

В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов

В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов - РИА Новости, 28.12.2022

В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов

Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:36

2022-12-28T15:36

2022-12-28T15:36

общество

михаил мишустин

россия

луганская народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:271:5196:3194_1920x0_80_0_0_5b01e66188edac854156709f2b9c80aa.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Все уровни образования, квалификации, ученые степени, звания жителей новых регионов будут также признаны", - сказал он на итоговом заседании правительства. Премьер подчеркнул, что граждане, которые являлись членами национальных академий наук, станут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату. "В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях десятки вузов, научных организаций, сотни школ. Ну и конечно, для педагогов и обучающихся должны быть созданы все необходимые условия по стандартам и по нормам, которые действуют на территории Российской Федерации", - добавил он.

https://ria.ru/20221228/rabota-1841931745.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, херсонская область