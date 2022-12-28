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В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов
В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов - РИА Новости, 28.12.2022
В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов
Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:36
2022-12-28T15:36
2022-12-28T15:36
общество
михаил мишустин
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все уровни образования и квалификации, ученые степени жителей новых регионов будут признаны в РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Все уровни образования, квалификации, ученые степени, звания жителей новых регионов будут также признаны", - сказал он на итоговом заседании правительства. Премьер подчеркнул, что граждане, которые являлись членами национальных академий наук, станут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату. "В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях десятки вузов, научных организаций, сотни школ. Ну и конечно, для педагогов и обучающихся должны быть созданы все необходимые условия по стандартам и по нормам, которые действуют на территории Российской Федерации", - добавил он.
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общество, михаил мишустин, россия, луганская народная республика, херсонская область
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
В России признают квалификации и ученые степени жителей новых регионов
Мишустин: все квалификации и ученые степени жителей новых регионов будут признаны в России