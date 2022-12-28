https://ria.ru/20221228/sssr-1841824665.html
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными - РИА Новости, 28.12.2022
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными
"Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:21
2022-12-28T10:21
2022-12-28T10:21
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ссср
россия
мария захарова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению (как СССР). Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса", - заявила Захарова в эфире радио Sputnuk, отвечая на вопрос, мог бы СССР существовать в наши дни. По ее словам, о причинах прекращения существования СССР есть масса книг и исследований, и "одной фразой это не обрисуешь". "Фантазировать на тему, "а когда, если, что могло бы быть и будет ли" - я считаю, это просто антинаучно и антиисторически", - подчеркнула Захарова. При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы. "Но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно", - добавила она. Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
https://ria.ru/20221226/stalin-1841409617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, россия, мария захарова
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СССР, Россия, Мария Захарова
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными
Захарова считает антинаучным фантазировать на тему "мог бы СССР существовать в наши дни"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
"Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению (как СССР). Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса", - заявила Захарова в эфире радио Sputnuk, отвечая на вопрос, мог бы СССР существовать в наши дни.
По ее словам, о причинах прекращения существования СССР есть масса книг и исследований, и "одной фразой это не обрисуешь". "Фантазировать на тему, "а когда, если, что могло бы быть и будет ли" - я считаю, это просто антинаучно и антиисторически", - подчеркнула Захарова.
При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы. "Но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно", - добавила она.
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.