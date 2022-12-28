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Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными - РИА Новости, 28.12.2022
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Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными - РИА Новости, 28.12.2022
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными
"Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:21
2022-12-28T10:21
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ссср
россия
мария захарова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению (как СССР). Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса", - заявила Захарова в эфире радио Sputnuk, отвечая на вопрос, мог бы СССР существовать в наши дни. По ее словам, о причинах прекращения существования СССР есть масса книг и исследований, и "одной фразой это не обрисуешь". "Фантазировать на тему, "а когда, если, что могло бы быть и будет ли" - я считаю, это просто антинаучно и антиисторически", - подчеркнула Захарова. При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы. "Но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно", - добавила она. Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, россия, мария захарова
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СССР, Россия, Мария Захарова
10:21 28.12.2022
 
Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными

Захарова считает антинаучным фантазировать на тему "мог бы СССР существовать в наши дни"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению (как СССР). Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса", - заявила Захарова в эфире радио Sputnuk, отвечая на вопрос, мог бы СССР существовать в наши дни.
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По ее словам, о причинах прекращения существования СССР есть масса книг и исследований, и "одной фразой это не обрисуешь". "Фантазировать на тему, "а когда, если, что могло бы быть и будет ли" - я считаю, это просто антинаучно и антиисторически", - подчеркнула Захарова.
При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы. "Но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно", - добавила она.
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
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ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СССРРоссияМария Захарова
 
 
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