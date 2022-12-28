https://ria.ru/20221228/sssr-1841824665.html

Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными

Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными - РИА Новости, 28.12.2022

Захарова назвала фантазии, каким СССР мог бы быть сегодня, антинаучными

"Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:21

2022-12-28T10:21

2022-12-28T10:21

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ссср

россия

мария захарова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Фантазировать" на тему, мог бы СССР существовать в наши дни, антинаучно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это был исторический процесс со своими особенностями, который привел вот к такой реалии, к такому явлению (как СССР). Поэтому говорить о том, может ли быть нечто подобное в 19 веке или, например, в пятом тысячелетии до нашей эры, или в мезозойский период, я бы не стала. Есть история, это процесс. А вот это из "Женитьбы" Гоголя - а если к носу приставить уши другого - подобное очень креативное моделирование не очень уместно. Это явление, это реалия, которая стала частью исторического процесса", - заявила Захарова в эфире радио Sputnuk, отвечая на вопрос, мог бы СССР существовать в наши дни. По ее словам, о причинах прекращения существования СССР есть масса книг и исследований, и "одной фразой это не обрисуешь". "Фантазировать на тему, "а когда, если, что могло бы быть и будет ли" - я считаю, это просто антинаучно и антиисторически", - подчеркнула Захарова. При этом она не против того, чтобы об этом рассуждали фантасты и футуристы. "Но если мы все-таки говорим критериями людей, которые занимаются определенной темой, мне кажется, это не очень уместно", - добавила она. Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.

https://ria.ru/20221226/stalin-1841409617.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ссср, россия, мария захарова