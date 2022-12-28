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В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия
В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия - РИА Новости, 28.12.2022
В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия
Свыше шести тысяч детей погибли или были ранены в результате вооруженного насилия в США, следует из опубликованного во вторник отчета организации Gun Violence... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T02:15
2022-12-28T02:15
2022-12-28T05:27
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Свыше шести тысяч детей погибли или были ранены в результате вооруженного насилия в США, следует из опубликованного во вторник отчета организации Gun Violence Archive. Согласно табличным значениям, указанным в документе, 306 детей в возрасте от 0 до 11 лет были убиты и 668 - ранены. В возрасте от 12 до 17 лет погибли 1325 детей и 3731 получили ранения. Всего в 2022 году в результате всех случаев вооруженного насилия в Соединенных Штатах Америки скончались 43 тысячи 672 человека, а 37 тысяч 958 получили ранения.Согласно информации организации, данные верифицированы по состоянию на 25 декабря 2022 года.В ноябре президент США Джо Байден признал, что вооруженное насилие стало эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.
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в мире, джо байден, сша
02:15 28.12.2022 (обновлено: 05:27 28.12.2022)
В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия
Отчет показал, что в США шесть тысяч детей были убиты или ранены из-за применения оружия
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Свыше шести тысяч детей погибли или были ранены в результате вооруженного насилия в США, следует из опубликованного во вторник отчета организации Gun Violence Archive.
Согласно табличным значениям, указанным в документе, 306 детей в возрасте от 0 до 11 лет были убиты и 668 - ранены.
В возрасте от 12 до 17 лет погибли 1325 детей и 3731 получили ранения.
Всего в 2022 году в результате всех случаев вооруженного насилия в Соединенных Штатах Америки скончались 43 тысячи 672 человека, а 37 тысяч 958 получили ранения.
Согласно информации организации, данные верифицированы по состоянию на 25 декабря 2022 года.
В ноябре президент США Джо Байден
признал, что вооруженное насилие стало эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.