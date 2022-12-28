https://ria.ru/20221228/ssha-1841790727.html

В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия

В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия - РИА Новости, 28.12.2022

В США тысячи детей погибли и пострадали из-за вооруженного насилия

Свыше шести тысяч детей погибли или были ранены в результате вооруженного насилия в США, следует из опубликованного во вторник отчета организации Gun Violence... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T02:15

2022-12-28T02:15

2022-12-28T05:27

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Свыше шести тысяч детей погибли или были ранены в результате вооруженного насилия в США, следует из опубликованного во вторник отчета организации Gun Violence Archive. Согласно табличным значениям, указанным в документе, 306 детей в возрасте от 0 до 11 лет были убиты и 668 - ранены. В возрасте от 12 до 17 лет погибли 1325 детей и 3731 получили ранения. Всего в 2022 году в результате всех случаев вооруженного насилия в Соединенных Штатах Америки скончались 43 тысячи 672 человека, а 37 тысяч 958 получили ранения.Согласно информации организации, данные верифицированы по состоянию на 25 декабря 2022 года.В ноябре президент США Джо Байден признал, что вооруженное насилие стало эпидемией в общественной жизни страны и заявил о необходимости реакции со стороны властей.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

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в мире, джо байден, сша