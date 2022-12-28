https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html

Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов

Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022

Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов

Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации бывшего президента Дональда Трампа... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T00:51

2022-12-28T00:51

2022-12-28T05:38

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации бывшего президента Дональда Трампа положение."Заявление удовлетворено", - говорится в решении суда по иску 19 генпрокуроров-республиканцев, которые выступили в защиту нормы. Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по вопросу о том, разрешать ли местным властям вмешиваться в действующую политику о высылке мигрантов, и вынесет решение. В конце декабря должно был завершится действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом. Мэр находящегося на границе с Мексикой города Эль-Пасо Оскар Лисер ранее объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста количества мигрантов, живущих прямо на улицах. Бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять раздел 42, предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов.

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