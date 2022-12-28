Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов - РИА Новости, 28.12.2022
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов
Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации бывшего президента Дональда Трампа... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:51
2022-12-28T05:38
в мире
дональд трамп
сша
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825429608_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40e2ea63c5a0a2b39a5ea7e399acfbd6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации бывшего президента Дональда Трампа положение."Заявление удовлетворено", - говорится в решении суда по иску 19 генпрокуроров-республиканцев, которые выступили в защиту нормы. Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по вопросу о том, разрешать ли местным властям вмешиваться в действующую политику о высылке мигрантов, и вынесет решение. В конце декабря должно был завершится действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом. Мэр находящегося на границе с Мексикой города Эль-Пасо Оскар Лисер ранее объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста количества мигрантов, живущих прямо на улицах. Бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять раздел 42, предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов.
https://ria.ru/20221220/ssha-1839880889.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825429608_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2ab34dacfe921c5b240243a860ca66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, мексика
В мире, Дональд Трамп, США, Мексика
00:51 28.12.2022 (обновлено: 05:38 28.12.2022)
 
Верховный суд США запретил отменять норму о немедленной высылке мигрантов

Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов

© AP Photo / Christian ChavezМигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты около моста через реку Рио-Гранде на границе США и Мексики . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Верховный суд США выступил в защиту нормы о немедленной высылке мигрантов, отказавшись отменить введенное при администрации бывшего президента Дональда Трампа положение.
"Заявление удовлетворено", - говорится в решении суда по иску 19 генпрокуроров-республиканцев, которые выступили в защиту нормы.
Теперь суд до конца июня заслушает аргументы штатов по вопросу о том, разрешать ли местным властям вмешиваться в действующую политику о высылке мигрантов, и вынесет решение.
В конце декабря должно был завершится действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом. Норму использовали, чтобы запрещать просителям убежища обращаться с таким запросом. Мэр находящегося на границе с Мексикой города Эль-Пасо Оскар Лисер ранее объявил чрезвычайное положение, опасаясь кратного роста количества мигрантов, живущих прямо на улицах.
Бывший президент США Дональд Трамп, при администрации которого стали применять раздел 42, предсказал стране катаклизм из-за грядущего наплыва нелегалов.
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 01:52
Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов
 
В миреДональд ТрампСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала