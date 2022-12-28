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В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1842020993.html
В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников
В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников - РИА Новости, 28.12.2022
В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников
"Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации, ветеранов и тех, кто лечится в госпиталях, во время новогодних и рождественских праздников, в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:48
2022-12-28T18:48
специальная военная операция на украине
общество
сергей перминов
единая россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации, ветеранов и тех, кто лечится в госпиталях, во время новогодних и рождественских праздников, в это время работа партии не остановится, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. "Работа партии в период этих новогодних и рождественских праздников, безусловно, не остановится. Продолжаются мероприятия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции. Внимание уделяем и ветеранам, и находящимся на излечении в госпиталях, и членам семей", - сказал Перминов. Он добавил, что также волонтёры продолжат в этот период оказывать помощь по разным направлениям. "Внимание не будет ослаблено. А подарки, которые партийцы лично или совместно собирают и вручают, проведение разного рода событий в эти дни должны дарить праздник, повышать настроение, укреплять веру в будущее", - отметил замсекретаря генсовета.
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общество, сергей перминов, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Перминов, Единая Россия
18:48 28.12.2022
 
В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников

"Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации во время праздников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации, ветеранов и тех, кто лечится в госпиталях, во время новогодних и рождественских праздников, в это время работа партии не остановится, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
"Работа партии в период этих новогодних и рождественских праздников, безусловно, не остановится. Продолжаются мероприятия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции. Внимание уделяем и ветеранам, и находящимся на излечении в госпиталях, и членам семей", - сказал Перминов.
Он добавил, что также волонтёры продолжат в этот период оказывать помощь по разным направлениям.
"Внимание не будет ослаблено. А подарки, которые партийцы лично или совместно собирают и вручают, проведение разного рода событий в эти дни должны дарить праздник, повышать настроение, укреплять веру в будущее", - отметил замсекретаря генсовета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ПерминовЕдиная Россия
 
 
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