https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1842020993.html

В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников

В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников - РИА Новости, 28.12.2022

В ЕР продолжат поддерживать участников спецоперации во время праздников

"Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации, ветеранов и тех, кто лечится в госпиталях, во время новогодних и рождественских праздников, в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:48

2022-12-28T18:48

2022-12-28T18:48

специальная военная операция на украине

общество

сергей перминов

единая россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Единая Россия" продолжит поддерживать участников спецоперации, ветеранов и тех, кто лечится в госпиталях, во время новогодних и рождественских праздников, в это время работа партии не остановится, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. "Работа партии в период этих новогодних и рождественских праздников, безусловно, не остановится. Продолжаются мероприятия, связанные с поддержкой участников специальной военной операции. Внимание уделяем и ветеранам, и находящимся на излечении в госпиталях, и членам семей", - сказал Перминов. Он добавил, что также волонтёры продолжат в этот период оказывать помощь по разным направлениям. "Внимание не будет ослаблено. А подарки, которые партийцы лично или совместно собирают и вручают, проведение разного рода событий в эти дни должны дарить праздник, повышать настроение, укреплять веру в будущее", - отметил замсекретаря генсовета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, сергей перминов, единая россия