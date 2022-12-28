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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 28.12.2022
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:37
2022-12-28T14:37
2022-12-28T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:37 28.12.2022 (обновлено: 14:55 28.12.2022)
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России диверсионной группы ВСУ в районе Владимировки