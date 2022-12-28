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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 28.12.2022
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:37
2022-12-28T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:37 28.12.2022 (обновлено: 14:55 28.12.2022)
 
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России диверсионной группы ВСУ в районе Владимировки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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