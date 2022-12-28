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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 28.12.2022

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:37

2022-12-28T14:37

2022-12-28T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)