https://ria.ru/20221228/soyuz-1841877346.html
Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства
Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства - РИА Новости, 28.12.2022
Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства
Открытие генерального консульства России в Гродно отражает значительные успехи в интеграционном строительстве Союзного государства, заявил посол РФ в Белоруссии РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:56
2022-12-28T12:56
2022-12-28T12:56
борис грызлов
россия
белоруссия
гродно
союзное государство
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ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Открытие генерального консульства России в Гродно отражает значительные успехи в интеграционном строительстве Союзного государства, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в среду по случаю церемонии поднятия флага в новом загранучреждении. "Символично, что открытие еще одного российского загранучреждения в Беларуси приходится на юбилейную 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Это событие отражает значительные успехи, которых мы вместе с белорусскими друзьями добились как в интеграционном строительстве Союзного государства, так и в укреплении "классического" политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - сказал глава российской дипмиссии. Грызлов напомнил слова президента РФ Владимира Путина в ходе визита в Минск 19 декабря о том, что Россия и Белоруссия – ближайшие союзники и стратегические партнеры. "А такой уровень доверия и взаимодействия между двумя независимыми государствами подразумевает высокую интенсивность контактов и наличие развитой сети дипломатических и других представительств", - пояснил посол. Он также напомнил, что в настоящее время, помимо посольства России в Минске, в Белоруссии действуют генконсульство в Бресте, Русский дом в Минске и его отделения в Гомеле и Бресте, Дом Москвы, а также торгпредство, представительство Федеральной таможенной службы и ряда других российских ведомств и организаций. В Витебске Россию представляет почетный консул. "Все эти учреждения, наряду с белорусскими представительствами в России, формируют инфраструктуру российско-белорусских отношений, на практике обеспечивают тот беспрецедентный уровень координации и сотрудничества, которого достигли наши страны. Свой весомый вклад в эту работу призвано внести открываемое нами в Гродно новое российское загранучреждение", - резюмировал дипломат. Новое загранучреждение РФ в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду. В торжественной церемонии открытия приняли участие Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.
https://ria.ru/20221109/konkurentsiya-1830234014.html
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борис грызлов, россия, белоруссия, гродно, союзное государство
Борис Грызлов, Россия, Белоруссия, Гродно, Союзное государство
Грызлов отметил успехи в строительстве Союзного государства
Грызлов: открытие генконсульства России в Гродно отражает успехи Союзного государства
ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Открытие генерального консульства России в Гродно отражает значительные успехи в интеграционном строительстве Союзного государства, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в среду по случаю церемонии поднятия флага в новом загранучреждении.
"Символично, что открытие еще одного российского загранучреждения в Беларуси приходится на юбилейную 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Это событие отражает значительные успехи, которых мы вместе с белорусскими друзьями добились как в интеграционном строительстве Союзного государства, так и в укреплении "классического" политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - сказал глава российской дипмиссии.
Грызлов напомнил слова президента РФ Владимира Путина
в ходе визита в Минск
19 декабря о том, что Россия и Белоруссия – ближайшие союзники и стратегические партнеры. "А такой уровень доверия и взаимодействия между двумя независимыми государствами подразумевает высокую интенсивность контактов и наличие развитой сети дипломатических и других представительств", - пояснил посол.
Он также напомнил, что в настоящее время, помимо посольства России в Минске, в Белоруссии действуют генконсульство в Бресте
, Русский дом в Минске и его отделения в Гомеле
и Бресте, Дом Москвы, а также торгпредство, представительство Федеральной таможенной службы и ряда других российских ведомств и организаций. В Витебске
Россию представляет почетный консул.
"Все эти учреждения, наряду с белорусскими представительствами в России, формируют инфраструктуру российско-белорусских отношений, на практике обеспечивают тот беспрецедентный уровень координации и сотрудничества, которого достигли наши страны. Свой весомый вклад в эту работу призвано внести открываемое нами в Гродно новое российское загранучреждение", - резюмировал дипломат.
Новое загранучреждение РФ в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду. В торжественной церемонии открытия приняли участие Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко
развитие двусторонних контактов между Москвой
и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин
. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.