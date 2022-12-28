https://ria.ru/20221228/soglashenie-1841915942.html

Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому

Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому - РИА Новости, 28.12.2022

Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому

Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое, в частности, предусматривает возможность строительства АЭС,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:36

2022-12-28T14:36

2022-12-28T14:39

россия

мьянма

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое, в частности, предусматривает возможность строительства АЭС, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Как следует из текста распоряжения, проект соглашения, подготовленный госкорпорацией "Росатом", согласован с МИД РФ и предварительно проработан с мьянманской стороной."Росатому" поручено совместно с российским МИД провести переговоры с представителями Мьянмы и по достижении договоренности подписать межправсоглашение.Согласно проекту соглашения, в числе направлений планируемого сотрудничества - проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц; разведка и разработка урановых месторождений; предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов, включая поставку топлива для них; обращение с радиоактивными отходами; проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома; использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях.Нынешней осенью Мьянма и "Росатом" подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.

https://ria.ru/20221206/universitet-1836561798.html

https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html

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мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире