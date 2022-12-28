https://ria.ru/20221228/soglashenie-1841915942.html
Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому
Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому - РИА Новости, 28.12.2022
Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому
Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое, в частности, предусматривает возможность строительства АЭС,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:36
2022-12-28T14:36
2022-12-28T14:39
россия
мьянма
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое, в частности, предусматривает возможность строительства АЭС, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Как следует из текста распоряжения, проект соглашения, подготовленный госкорпорацией "Росатом", согласован с МИД РФ и предварительно проработан с мьянманской стороной."Росатому" поручено совместно с российским МИД провести переговоры с представителями Мьянмы и по достижении договоренности подписать межправсоглашение.Согласно проекту соглашения, в числе направлений планируемого сотрудничества - проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц; разведка и разработка урановых месторождений; предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов, включая поставку топлива для них; обращение с радиоактивными отходами; проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома; использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях.Нынешней осенью Мьянма и "Росатом" подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.
https://ria.ru/20221206/universitet-1836561798.html
https://ria.ru/20221205/mir-1836396863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Мьянма, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
14:36 28.12.2022 (обновлено: 14:39 28.12.2022)
Россия планирует подписать с Мьянмой соглашение о сотрудничестве по атому
Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Россия планирует подписать с Мьянмой межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое, в частности, предусматривает возможность строительства АЭС, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано в среду на официальном портале
правовой информации.
Как следует из текста распоряжения, проект соглашения, подготовленный госкорпорацией "Росатом", согласован с МИД РФ и предварительно проработан с мьянманской стороной.
"Росатому" поручено совместно с российским МИД провести переговоры с представителями Мьянмы и по достижении договоренности подписать межправсоглашение.
Согласно проекту соглашения, в числе направлений планируемого сотрудничества - проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц; разведка и разработка урановых месторождений; предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС и исследовательских реакторов, включая поставку топлива для них; обращение с радиоактивными отходами; проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере мирного атома; использование ядерных и радиационных технологий в медицинских, промышленных и других мирных целях.
Нынешней осенью Мьянма и "Росатом" подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.