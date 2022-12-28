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Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
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Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов - РИА Новости, 28.12.2022
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов
Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:10
2022-12-28T16:10
туризм
туризм
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сочи
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной дороги", — сказала собеседница агентства. При этом она отметила, что прогулки вдоль рек по-прежнему запрещены, поскольку есть риск их выхода из берегов.В настоящее время в Центральном районе Сочи наблюдается небольшой дождь, температура воздуха составляет +6 градусов.Ранее в учреждении отмечали, что на фоне штормового предупреждения нацпарк принял решение закрыть все экскурсионные объекты, включая "Дендрарий".
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туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
16:10 28.12.2022
 
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов

Сочинский национальный парк открыл экскурсионные объекты после сильного ветра

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкДевушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Девушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной дороги", — сказала собеседница агентства. При этом она отметила, что прогулки вдоль рек по-прежнему запрещены, поскольку есть риск их выхода из берегов.

В настоящее время в Центральном районе Сочи наблюдается небольшой дождь, температура воздуха составляет +6 градусов.
Ранее в учреждении отмечали, что на фоне штормового предупреждения нацпарк принял решение закрыть все экскурсионные объекты, включая "Дендрарий".
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