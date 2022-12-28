https://ria.ru/20221228/sochi-1841951358.html
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов - РИА Новости, 28.12.2022
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов
Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:10
2022-12-28T16:10
2022-12-28T16:10
туризм
туризм
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сочи
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной дороги", — сказала собеседница агентства. При этом она отметила, что прогулки вдоль рек по-прежнему запрещены, поскольку есть риск их выхода из берегов.В настоящее время в Центральном районе Сочи наблюдается небольшой дождь, температура воздуха составляет +6 градусов.Ранее в учреждении отмечали, что на фоне штормового предупреждения нацпарк принял решение закрыть все экскурсионные объекты, включая "Дендрарий".
https://ria.ru/20221228/reysy-1841922737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
Сочинский нацпарк снова начал принимать туристов
Сочинский национальный парк открыл экскурсионные объекты после сильного ветра
СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Сочинский национальный парк снова начал принимать посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Ветер стих, открыли все объекты, кроме канатной дороги", — сказала собеседница агентства. При этом она отметила, что прогулки вдоль рек по-прежнему запрещены, поскольку есть риск их выхода из берегов.
В настоящее время в Центральном районе Сочи наблюдается небольшой дождь, температура воздуха составляет +6 градусов.
Ранее в учреждении отмечали, что на фоне штормового предупреждения нацпарк принял решение закрыть все экскурсионные объекты, включая "Дендрарий".