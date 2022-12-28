https://ria.ru/20221228/snils-1841900069.html
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:01
2022-12-28T14:01
2022-12-28T14:01
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_0:84:2401:1434_1920x0_80_0_0_eedd6007a3a3dd89778a425d8471b087.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам – напрямую через федеральную государственную информационную систему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, которые позволят Фонду (пенсионного и социального страхования) открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы... при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность", - говорилось ранее в пояснительной записке. Согласно документу, процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей Россия осуществлять не будет. Авторы закона рассчитывают, что нововведения упростят для иностранцев и лиц без гражданства процедуру трудоустройства в России.
https://ria.ru/20221221/zakon-1840245448.html
https://ria.ru/20221228/osago-1841861603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593628601_188:0:2211:1517_1920x0_80_0_0_c0ad4a8d37738ec197ecf201c5500394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам
Президент Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС для иностранцев в России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам – напрямую через федеральную государственную информационную систему.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, которые позволят Фонду (пенсионного и социального страхования) открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы... при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность", - говорилось ранее в пояснительной записке.
Согласно документу, процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей Россия осуществлять не будет.
Авторы закона рассчитывают, что нововведения упростят для иностранцев и лиц без гражданства процедуру трудоустройства в России.