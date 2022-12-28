https://ria.ru/20221228/snils-1841900069.html

Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам

Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам - РИА Новости, 28.12.2022

Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:01

2022-12-28T14:01

2022-12-28T14:01

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам – напрямую через федеральную государственную информационную систему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, которые позволят Фонду (пенсионного и социального страхования) открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы... при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность", - говорилось ранее в пояснительной записке. Согласно документу, процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей Россия осуществлять не будет. Авторы закона рассчитывают, что нововведения упростят для иностранцев и лиц без гражданства процедуру трудоустройства в России.

https://ria.ru/20221221/zakon-1840245448.html

https://ria.ru/20221228/osago-1841861603.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия