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Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:01
2022-12-28T14:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам – напрямую через федеральную государственную информационную систему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, которые позволят Фонду (пенсионного и социального страхования) открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы... при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность", - говорилось ранее в пояснительной записке. Согласно документу, процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей Россия осуществлять не будет. Авторы закона рассчитывают, что нововведения упростят для иностранцев и лиц без гражданства процедуру трудоустройства в России.
https://ria.ru/20221221/zakon-1840245448.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:01 28.12.2022
 
Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС иностранцам

Президент Путин подписал закон, упрощающий открытие СНИЛС для иностранцев в России

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий упрощение процедуры открытия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) иностранцам – напрямую через федеральную государственную информационную систему.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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"Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, которые позволят Фонду (пенсионного и социального страхования) открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган Фонда из федеральной государственной информационной системы... при наличии в указанной информационной системе прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность", - говорилось ранее в пояснительной записке.
Согласно документу, процедуру идентификации личности иностранца при его нахождении за границей Россия осуществлять не будет.
Авторы закона рассчитывают, что нововведения упростят для иностранцев и лиц без гражданства процедуру трудоустройства в России.
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