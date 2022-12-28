https://ria.ru/20221228/sneg-1841844363.html

В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега

В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 28.12.2022

В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега

Пенсионерка погибла под завалами снега, сошедшего с крыши частного дома в селе в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:23

2022-12-28T11:23

2022-12-28T11:23

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Пенсионерка погибла под завалами снега, сошедшего с крыши частного дома в селе в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Ранее заместитель начальника Госжилинспекции Кировской области Евгений Нестеров в видеообращении к жителям региона сообщил, что "в связи с прошедшим повышением температуры воздуха зафиксированы факты схода снежных масс и наледи с крыш домов, один из случаев стал смертельным". "Это произошло в селе Швариха Нолинского района возле частного дома. Женщина 1955 года рождения чистила придомовую территорию, когда с крыши на нее сошла снежная масса. Женщина погибла. Следственный комитет проводит проверку", - рассказали в региональном СУСК.

https://ria.ru/20221228/sneg-1841828141.html

кировская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)