https://ria.ru/20221228/sneg-1841844363.html
В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега
В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 28.12.2022
В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега
Пенсионерка погибла под завалами снега, сошедшего с крыши частного дома в селе в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:23
2022-12-28T11:23
2022-12-28T11:23
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Пенсионерка погибла под завалами снега, сошедшего с крыши частного дома в селе в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Ранее заместитель начальника Госжилинспекции Кировской области Евгений Нестеров в видеообращении к жителям региона сообщил, что "в связи с прошедшим повышением температуры воздуха зафиксированы факты схода снежных масс и наледи с крыш домов, один из случаев стал смертельным". "Это произошло в селе Швариха Нолинского района возле частного дома. Женщина 1955 года рождения чистила придомовую территорию, когда с крыши на нее сошла снежная масса. Женщина погибла. Следственный комитет проводит проверку", - рассказали в региональном СУСК.
https://ria.ru/20221228/sneg-1841828141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области пенсионерка погибла из-за упавшего с крыши снега
В кировском селе чистившая двор пожилая женщина погибла от снега, сошедшего с крыши дома
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Пенсионерка погибла под завалами снега, сошедшего с крыши частного дома в селе в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Ранее заместитель начальника Госжилинспекции Кировской области Евгений Нестеров в видеообращении к жителям региона сообщил, что "в связи с прошедшим повышением температуры воздуха зафиксированы факты схода снежных масс и наледи с крыш домов, один из случаев стал смертельным".
"Это произошло в селе Швариха Нолинского района возле частного дома. Женщина 1955 года рождения чистила придомовую территорию, когда с крыши на нее сошла снежная масса. Женщина погибла. Следственный комитет проводит проверку", - рассказали в региональном СУСК.