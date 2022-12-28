https://ria.ru/20221228/sneg-1841828141.html

В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме

В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме - РИА Новости, 28.12.2022

В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме

В поселке Кавалерово (Приморский край) пенсионерка уже неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:38

2022-12-28T10:38

2022-12-28T11:32

происшествия

жкх

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. В поселке Кавалерово (Приморский край) пенсионерка уже неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале краевого отделения Народного фронта.На ролике, который записала сама женщина, видно, что всю улицу замело, калитку открыть невозможно. По словам пенсионерки, сугробы достигали высоты забора, но через сутки снег осел и спрессовался. Никакой техники с момент прохождения циклона здесь не было, жалуется она. "Женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу. По ее словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена", — добавили в отделении ОНФ. Там рассказали, что у пенсионерки 1961 года рождения есть проблемы со здоровьем. Позже она прислала видео, в котором говорится, что на улицу наконец приехал трактор. "Посмотрим, как по факту все уберут", — сказал собеседник РИА Новости. Он уточнил, что информацию передали в прокуратуру. В надзорном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что главе Кавалеровского округа уже внесли представление.Мощный снежный циклон бушевал в Приморье три дня начиная с 21 декабря. В Кавалеровском муниципальном округе за двое суток осадки почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском — в четыре раза. Несколько тысяч человек остались без света, в Кавалеровском и Дальнегорском округах ввели режим ЧС.Как заявили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ранее главе Кавалеровского округа внесено представление. При этом снег здесь шел дольше, чем в других районах края.

https://ria.ru/20221222/rebenok-1840437249.html

https://ria.ru/20221215/vladivostok-1838763060.html

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Расчистка снега в Приморье, где женщина неделю не могла выйти из дома после циклона Жительница приморского Кавалерово неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, сегодня на ее улицу приехал трактор, рассказали РИА Новости в ОНФ. В прокуратуре региона нам сказали, что главе Кавалеровского округа внесено представление. 2022-12-28T10:38 true PT0M16S

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происшествия, жкх, приморский край, общероссийский народный фронт, россия