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В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме - РИА Новости, 28.12.2022
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В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме
В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме - РИА Новости, 28.12.2022
В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме
В поселке Кавалерово (Приморский край) пенсионерка уже неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:38
2022-12-28T11:32
происшествия
жкх
приморский край
общероссийский народный фронт
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. В поселке Кавалерово (Приморский край) пенсионерка уже неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале краевого отделения Народного фронта.На ролике, который записала сама женщина, видно, что всю улицу замело, калитку открыть невозможно. По словам пенсионерки, сугробы достигали высоты забора, но через сутки снег осел и спрессовался. Никакой техники с момент прохождения циклона здесь не было, жалуется она. "Женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу. По ее словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена", — добавили в отделении ОНФ. Там рассказали, что у пенсионерки 1961 года рождения есть проблемы со здоровьем. Позже она прислала видео, в котором говорится, что на улицу наконец приехал трактор. "Посмотрим, как по факту все уберут", — сказал собеседник РИА Новости. Он уточнил, что информацию передали в прокуратуру. В надзорном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что главе Кавалеровского округа уже внесли представление.Мощный снежный циклон бушевал в Приморье три дня начиная с 21 декабря. В Кавалеровском муниципальном округе за двое суток осадки почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском — в четыре раза. Несколько тысяч человек остались без света, в Кавалеровском и Дальнегорском округах ввели режим ЧС.Как заявили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ранее главе Кавалеровского округа внесено представление. При этом снег здесь шел дольше, чем в других районах края.
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Расчистка снега в Приморье, где женщина неделю не могла выйти из дома после циклона
Жительница приморского Кавалерово неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады после трехдневного циклона, сегодня на ее улицу приехал трактор, рассказали РИА Новости в ОНФ. В прокуратуре региона нам сказали, что главе Кавалеровского округа внесено представление.
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происшествия, жкх, приморский край, общероссийский народный фронт, россия
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Общероссийский народный фронт, Россия
10:38 28.12.2022 (обновлено: 11:32 28.12.2022)
 
В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме

Пенсионерка в приморском поселке неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. В поселке Кавалерово (Приморский край) пенсионерка уже неделю не может выйти из дома из-за снежной блокады, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале краевого отделения Народного фронта.
На ролике, который записала сама женщина, видно, что всю улицу замело, калитку открыть невозможно. По словам пенсионерки, сугробы достигали высоты забора, но через сутки снег осел и спрессовался. Никакой техники с момент прохождения циклона здесь не было, жалуется она.
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"Женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу. По ее словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена", — добавили в отделении ОНФ.
Там рассказали, что у пенсионерки 1961 года рождения есть проблемы со здоровьем. Позже она прислала видео, в котором говорится, что на улицу наконец приехал трактор.
"Посмотрим, как по факту все уберут", — сказал собеседник РИА Новости.
Он уточнил, что информацию передали в прокуратуру. В надзорном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что главе Кавалеровского округа уже внесли представление.
Мощный снежный циклон бушевал в Приморье три дня начиная с 21 декабря. В Кавалеровском муниципальном округе за двое суток осадки почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском — в четыре раза. Несколько тысяч человек остались без света, в Кавалеровском и Дальнегорском округах ввели режим ЧС.
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Как заявили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ранее главе Кавалеровского округа внесено представление. При этом снег здесь шел дольше, чем в других районах края.
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