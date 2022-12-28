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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снегопад в столице ослабеет к вечеру среды, ожидается до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:13
2022-12-28T08:13
москва
общество
елена волосюк
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снегопад в столице ослабеет к вечеру среды, ожидается до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. "Сегодня с отходом атмосферного фронта в столичном регионе снег заметно ослабеет и к вечеру в основном прекратится, так что погода, в общем-то, улучшится. Но что касается температуры, то она останется существенно выше нормы, в течение дня в городе и области мы обещаем 0 - минус 2 градуса", - рассказала Волосюк. Синоптик добавила, что ветер будет дуть северо-западный, его скорость не будет превышать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и повысится до 745 миллиметров ртутного столба.
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москва, общество, елена волосюк, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Елена Волосюк, Погода, Центр "Фобос"
08:13 28.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик: снег в Москве прекратится к вечеру среды, ожидается до минус двух градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком катаются на лыжах в парке "Сокольники"
Женщина с ребенком катаются на лыжах в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина с ребенком катаются на лыжах в парке "Сокольники". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снегопад в столице ослабеет к вечеру среды, ожидается до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня с отходом атмосферного фронта в столичном регионе снег заметно ослабеет и к вечеру в основном прекратится, так что погода, в общем-то, улучшится. Но что касается температуры, то она останется существенно выше нормы, в течение дня в городе и области мы обещаем 0 - минус 2 градуса", - рассказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть северо-западный, его скорость не будет превышать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и повысится до 745 миллиметров ртутного столба.
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МоскваОбществоЕлена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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