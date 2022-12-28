https://ria.ru/20221228/sneg-1841804375.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Снегопад в столице ослабеет к вечеру среды, ожидается до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:13

2022-12-28T08:13

2022-12-28T08:13

москва

общество

елена волосюк

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снегопад в столице ослабеет к вечеру среды, ожидается до минус 2 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. "Сегодня с отходом атмосферного фронта в столичном регионе снег заметно ослабеет и к вечеру в основном прекратится, так что погода, в общем-то, улучшится. Но что касается температуры, то она останется существенно выше нормы, в течение дня в городе и области мы обещаем 0 - минус 2 градуса", - рассказала Волосюк. Синоптик добавила, что ветер будет дуть северо-западный, его скорость не будет превышать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, елена волосюк, погода, центр "фобос"