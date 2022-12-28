https://ria.ru/20221228/shkoly-1841974191.html

В Кузбассе будут ежегодно переоснащать минимум 10 школьных столовых

В Кузбассе будут ежегодно переоснащать минимум 10 школьных столовых - РИА Новости, 28.12.2022

В Кузбассе будут ежегодно переоснащать минимум 10 школьных столовых

Минимум десять школьных столовых будут ежегодно переоснащать в Кузбассе по проекту "Вкусная перемена", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:02

2022-12-28T17:02

2022-12-28T18:37

сергей цивилев

листвянка

осинники

мыски

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 дек – РИА Новости. Минимум десять школьных столовых будут ежегодно переоснащать в Кузбассе по проекту "Вкусная перемена", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Проект "Вкусная перемена" стартовал в Кузбассе по инициативе губернатора с этого учебного года. В рамках проекта в школах модернизируют пищеблоки, меняют оборудование, проводят ремонт и обустройство помещений, разрабатывают вкусное и полезное меню с учетом пожеланий учеников и их родителей. "Горячее питание необходимо для роста и развития наших ребят. Важно, чтобы в школьных столовых было не только вкусно, но и красиво. Поэтому мы создаем необходимую инфраструктуру: делаем ремонт, закупаем мебель, современное оборудование в столовые и буфеты. Совместно с родителями разрабатываем меню, чтобы питание было здоровым, сбалансированным. С этого года мы запустили проект "Вкусная перемена", по которому оснащаем 16 школ северной и южной агломераций. Ежегодно в проект будем включать не менее 10 школьных столовых. Он уже показал свою эффективность, в этом году в учебных заведениях питаются более 90% учеников, 32 тысячи ребят — бесплатно, недавно этот список пополнили дети мобилизованных кузбассовцев", — цитирует пресс-служба главу региона Сергея Цивилева. Уточняется, что в Новопестеревской школе Гурьевского округа теперь обедают 100% учеников и сотрудников. В рамках проекта "Вкусная перемена" в столовой обновили оборудование, мебель, посуду. За счет средств местного бюджета провели капитальный ремонт кухни и обеденного зала. В школе поселка Листвянка Тяжинского округа впервые за несколько десятилетий для кухни закупили новое оборудование: электроплиты, электросковороду, пароконвектомат, посудомоечную машину, холодильники. Помещение для хранения продуктов оборудовано стеллажами, кондиционером. Также заменены электропроводка, светильники, двери и окна. После ремонта столовую школы №5 в пгт Яшкино стали посещать все 611 учеников, до этого в ней питались 72%. Сейчас обеденный зал столовой похож на кафе. Помещение пищеблока увеличили более чем в два раза, по заказу ребят повара делают выпечку и готовят сложные блюда. В планах — открыть буфет с собственной продукцией для тех, кто задерживается на дополнительных занятиях. В рамках регионального проекта модернизации пищеблоков преобразилась и столовая школы №31 в Осинниках. Капитальный ремонт в столовой самой большой школы города, где обучается 1131 ученик, проведен впервые за полувековую историю. Желание обедать в обновленной школьной столовой изъявили 92% учащихся. Столовая школы №5 города Мыски полностью оснащена новым кухонным инвентарем, посудой и столовыми приборами. Для обеденного зала была закуплена новая мебель, пять рециркуляторов. 996 учеников школы теперь питаются в комфортных условиях.

https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html

листвянка

осинники

мыски

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей цивилев, листвянка, осинники, мыски, кемеровская область