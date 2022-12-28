https://ria.ru/20221228/shadaev-1842042989.html

Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году

Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022

Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году

Порядка 45-50% серверов и систем хранения данных (СХД) в России в 2022 году обеспечили отечественные производители, которые "как-то решают вопрос с... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:46

2022-12-28T20:46

2022-12-28T21:02

экономика

технологии

максут шадаев

михаил осеевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 45-50% серверов и систем хранения данных (СХД) в России в 2022 году обеспечили отечественные производители, которые "как-то решают вопрос с комплектующими", сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. При этом, по словам главы Минцифры, "пользовательские устройства" завозятся в страну благодаря параллельному импорту и активной позиции китайских производителей. Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил РИА Новости, что компания полностью перешла на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус" и поставляет их тысячами.

https://ria.ru/20221228/it-startapy-1842035646.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, максут шадаев, михаил осеевский