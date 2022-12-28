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Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022
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Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году
Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022
Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году
Порядка 45-50% серверов и систем хранения данных (СХД) в России в 2022 году обеспечили отечественные производители, которые "как-то решают вопрос с... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:46
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экономика
технологии
максут шадаев
михаил осеевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 45-50% серверов и систем хранения данных (СХД) в России в 2022 году обеспечили отечественные производители, которые "как-то решают вопрос с комплектующими", сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. При этом, по словам главы Минцифры, "пользовательские устройства" завозятся в страну благодаря параллельному импорту и активной позиции китайских производителей. Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил РИА Новости, что компания полностью перешла на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус" и поставляет их тысячами.
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экономика, технологии, максут шадаев, михаил осеевский
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Михаил Осеевский
20:46 28.12.2022 (обновлено: 21:02 28.12.2022)
 
Российские производители обеспечили порядка половины серверов в 2022 году

Шадаев: порядка 50 процентов серверов в 2022 году обеспечили отечественные производители

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 45-50% серверов и систем хранения данных (СХД) в России в 2022 году обеспечили отечественные производители, которые "как-то решают вопрос с комплектующими", сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.
"Многие наши производители последние годы наращивали долю на рынке и сейчас почти 45-50% поставок этого года серверов и СХД - это российские производители, которые как-то решают вопрос с комплектующими и поставляют конечное оборудование", - сказал Шадаев.
При этом, по словам главы Минцифры, "пользовательские устройства" завозятся в страну благодаря параллельному импорту и активной позиции китайских производителей.
Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил РИА Новости, что компания полностью перешла на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус" и поставляет их тысячами.
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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ЭкономикаТехнологииМаксут ШадаевМихаил Осеевский
 
 
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