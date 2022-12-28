https://ria.ru/20221228/serbiya-1841886103.html
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию
Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:21
2022-12-28T13:21
2022-12-28T13:21
россия
сербия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, Сербия - это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия - суверенная страна, и, естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются", - сказал Песков журналистам.По его словам, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит и как обеспечиваются права сербов, Россия имеет с Сербией тесные союзнические отношения, и исторические, и духовные, и иные."Мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, в мире, дмитрий песков
Россия, Сербия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию
Песков напомнил о суверенитете Сербии и призвал не искать деструктивного влияния России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, Сербия - это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия - суверенная страна, и, естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит и как обеспечиваются права сербов, Россия имеет с Сербией тесные союзнические отношения, и исторические, и духовные, и иные.
"Мы поддерживаем Белград
в тех действиях, которые предпринимаются", - заключил Песков.