Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/serbiya-1841886103.html
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию - РИА Новости, 28.12.2022
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию
Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:21
2022-12-28T13:21
россия
сербия
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806377678_346:0:2996:1491_1920x0_80_0_0_d2e79e01ad87cd0a96a7579c75c8d08b.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, Сербия - это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия - суверенная страна, и, естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются", - сказал Песков журналистам.По его словам, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит и как обеспечиваются права сербов, Россия имеет с Сербией тесные союзнические отношения, и исторические, и духовные, и иные."Мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806377678_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_0e1d70a65b667f528da1f0f4e005309e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, в мире, дмитрий песков
Россия, Сербия, В мире, Дмитрий Песков
13:21 28.12.2022
 
В Кремле призвали не искать деструктивного влияния России на Сербию

Песков напомнил о суверенитете Сербии и призвал не искать деструктивного влияния России

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сербия - суверенное государство, искать деструктивное влияние России неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, Сербия - это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия - суверенная страна, и, естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит и как обеспечиваются права сербов, Россия имеет с Сербией тесные союзнические отношения, и исторические, и духовные, и иные.
"Мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются", - заключил Песков.
Косовские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 08:00
Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов
 
РоссияСербияВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала