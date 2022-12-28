https://ria.ru/20221228/sber-1841852575.html
"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone
"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone - РИА Новости, 28.12.2022
"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone
Клиенты Сбербанка теперь могут установить мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на свои устройства Apple в отделениях кредитной организации, следует из... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:56
2022-12-28T11:56
2022-12-28T11:56
экономика
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apple iphone
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Клиенты Сбербанка теперь могут установить мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на свои устройства Apple в отделениях кредитной организации, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка. Теперь на нем можно подобрать нужный офис, выбрав услугу "установка приложения СберБанк Онлайн на iPhone". "Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе!", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка. "Принесите ваш смартфон. Мы всё сделаем", - обещают они. В кредитной организации также напомнили, что пользователи телефонов на Android могут скачать для установки приложение "Сбербанк Онлайн" в RuStore или на сайте банка. Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.
https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841790079.html
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экономика, технологии, сбербанк россии, сбер, apple, apple iphone, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Сбер, Apple, Apple iPhone, Санкции в отношении России
"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone
"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone в своих отделениях