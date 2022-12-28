https://ria.ru/20221228/sber-1841852575.html

"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone

"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone - РИА Новости, 28.12.2022

"Сбер" запустил услугу установки "Сбербанк Онлайн" на iPhone

Клиенты Сбербанка теперь могут установить мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на свои устройства Apple в отделениях кредитной организации, следует из... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:56

2022-12-28T11:56

2022-12-28T11:56

экономика

технологии

сбербанк россии

сбер

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apple iphone

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Клиенты Сбербанка теперь могут установить мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на свои устройства Apple в отделениях кредитной организации, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка. Теперь на нем можно подобрать нужный офис, выбрав услугу "установка приложения СберБанк Онлайн на iPhone". "Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе!", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале банка. "Принесите ваш смартфон. Мы всё сделаем", - обещают они. В кредитной организации также напомнили, что пользователи телефонов на Android могут скачать для установки приложение "Сбербанк Онлайн" в RuStore или на сайте банка. Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.

https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841790079.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии, сбер, apple, apple iphone, санкции в отношении россии