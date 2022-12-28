https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841890786.html
В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона
В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона - РИА Новости, 28.12.2022
В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона
Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, пишет издание Foreign Affairs. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:36
2022-12-28T13:36
2022-12-28T15:44
россия
сша
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
китай
политика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, пишет издание Foreign Affairs.По мнению автора статьи, директора по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агаты Демаре, эпохе "излюбленного экономического оружия" США приходит конец.В качестве примера эксперт назвала три наиболее "убедительных" ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тысячи банков из более, чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты."Она (цифровая валюта. — Прим. ред.) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — резюмировала Демаре.После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса США и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Кремле действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
https://ria.ru/20221228/ukraina-1841825607.html
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россия, сша, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, китай, политика
Россия, США, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России, Китай, Политика
13:36 28.12.2022 (обновлено: 15:44 28.12.2022)
В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона
Foreign Affairs: Россия и Китай положили конец эпохе экономических санкций США
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, пишет издание Foreign Affairs
.
По мнению автора статьи, директора по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агаты Демаре, эпохе "излюбленного экономического оружия" США приходит конец.
"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — отметила она.
В качестве примера эксперт назвала три наиболее "убедительных" ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.
Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тысячи банков из более, чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты.
"Она (цифровая валюта. — Прим. ред.) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — резюмировала Демаре.
После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса США и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Кремле действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.