https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841890786.html

В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона

В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона - РИА Новости, 28.12.2022

В США раскрыли, как Россия уничтожила излюбленное оружие Вашингтона

Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, пишет издание Foreign Affairs. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:36

2022-12-28T13:36

2022-12-28T15:44

россия

сша

вашингтон (штат)

санкции в отношении россии

китай

политика

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с американскими санкциями, пишет издание Foreign Affairs.По мнению автора статьи, директора по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агаты Демаре, эпохе "излюбленного экономического оружия" США приходит конец.В качестве примера эксперт назвала три наиболее "убедительных" ответа Москвы и Пекина на санкционную политику Штатов.Среди них создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют Москве и Пекину не использовать американский доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тысячи банков из более, чем ста государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты."Она (цифровая валюта. — Прим. ред.) защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны", — резюмировала Демаре.После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса США и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В Кремле действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841825607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/sanktsii-1841477821.html

россия

сша

вашингтон (штат)

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, сша, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, китай, политика