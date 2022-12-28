https://ria.ru/20221228/ruda-1841898637.html

"Металлоинвест" опроверг слова СБУ о хранении Усмановым украинской руды

"Металлоинвест" опроверг слова СБУ о хранении Усмановым украинской руды - РИА Новости, 28.12.2022

"Металлоинвест" опроверг слова СБУ о хранении Усмановым украинской руды

"Металлоинвест" опроверг сообщения СБУ о хранении "украинской железной руды" на своих складах. Согласно заявлению компании, это сырье, произведенное... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:55

2022-12-28T13:55

2022-12-28T15:09

металлоинвест

служба безопасности украины

алишер усманов

россия

украина

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155838/18/1558381869_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_5d6261a35d63af8b44f45e12f3af6a60.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Металлоинвест" опроверг сообщения СБУ о хранении "украинской железной руды" на своих складах. Согласно заявлению компании, это сырье, произведенное предприятиями "Металлоинвеста" в России, которое шло транзитом через Украину зарубежным покупателям и было незаконно арестовано украинскими властями.Служба безопасности Украины (СБУ) 27 декабря заявила об обнаружении "подпольных складов России, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды". По утверждению СБУ, конфискованная партия железной руды общей стоимостью около 54 миллионов долларов принадлежит компании российского бизнесмена Алишера Усманова."В связи с распространенным заявлением СБУ о якобы хранении компаниями Алишера Усманова "украинской железной руды" на "подпольных складах России" в морских портах Украины и намерениях по ее возможному вывозу на территорию России, сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ", - говорится в сообщении "Металлоинвеста"."В действительности властями Украины без каких-либо законных оснований было арестовано железорудное сырье, произведенное предприятиями компании "Металлоинвест" в России и предназначенное для ее покупателей за рубежом. В феврале 2022 года украинские власти заблокировали экспортную отправку этих грузов, которые следовали транзитом через территорию Украины по действующим контрактам, в частности, европейским потребителям", - заявляет компания."Таким образом, речь идет по факту о захвате старого коммерческого груза, предназначенного зарубежным покупателям, который был незаконно осуществлен властями Украины. Тот факт, что об аресте груза, местонахождение которого украинским властям было известно почти год, официально заявлено только сейчас, говорит исключительно о PR-задачах этой акции", - добавляет "Металлоинвест".Многие страны Запада после начала военной операции России на Украине ввели разнообразные антироссийские санкции, в том числе персональные. Под них, в частности, попал и Усманов. Активы российских "олигархов", попавших в санкционные списки ЕС, должны быть заморожены."Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитика", - Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в прошлом году увеличил выпуск железной руды на 0,8% - до 40,767 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220907/sanktsii-1814989563.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20221227/sbu-1841671650.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

металлоинвест, служба безопасности украины, алишер усманов, россия, украина, экономика, санкции в отношении россии