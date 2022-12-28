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ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/rszo-1841920611.html
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.12.2022
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"
Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:46
2022-12-28T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
северск
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по одному орудию Д-20 и Д-30, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б". В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30" - говорится в сообщении.
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в мире, харьковская область, северск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Северск, Россия
14:46 28.12.2022
 
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"

Минобороны: ВС России уничтожили три украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по одному орудию Д-20 и Д-30, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б". В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30" - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСеверскРоссия
 
 
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