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ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.12.2022
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"
Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:46
2022-12-28T14:46
2022-12-28T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по одному орудию Д-20 и Д-30, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б". В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30" - говорится в сообщении.
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в мире, харьковская область, северск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Северск, Россия
ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России уничтожили три украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б"