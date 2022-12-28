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ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"

ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.12.2022

ВС России за сутки уничтожили три украинских РСЗО "Град"

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:46

2022-12-28T14:46

2022-12-28T14:46

специальная военная операция на украине

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харьковская область

северск

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по одному орудию Д-20 и Д-30, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град". В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы "Мста-Б". В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30" - говорится в сообщении.

харьковская область

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