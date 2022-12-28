https://ria.ru/20221228/rossiya-1841846457.html

Медведев назвал россиян, желающих стране поражения, предателями и врагами

Медведев назвал россиян, желающих стране поражения, предателями и врагами - РИА Новости, 28.12.2022

Медведев назвал россиян, желающих стране поражения, предателями и врагами

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, в своем телеграм-канале он... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:30

2022-12-28T11:30

2022-12-28T11:43

специальная военная операция на украине

россия

общество

совет безопасности рф

дмитрий медведев

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, которые покинули страну и призывают к ее поражению и гибели, в своем телеграм-канале он написал, что, они должны рассматриваться как враги общества и государства."Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России", - написал Медведев. Он отметил, что ему гадко читать подобные сообщения с учетом того, что на этом фоне российские военные защищают свою страну, рискуя жизнями и показывая примеры истинного героизма."Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", - подчеркнул Медведев."Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", - добавил зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, совет безопасности рф, дмитрий медведев, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр