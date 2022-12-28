https://ria.ru/20221228/reysy-1841922737.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 28.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:52

2022-12-28T14:52

2022-12-28T15:12

москва

елена волосюк

центр "фобос"

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820174993_191:440:3050:2048_1920x0_80_0_0_5335976be0a302a255518963bc1997dd.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 14.36 мск, в аэропорту "Внуково" девять рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и 12 отменено; в аэропорту "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен. Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что по прогнозу снегопад в Москве ослабеет к вечеру, а температура воздуха ожидается до минус 2 градусов Цельсия.

https://realty.ria.ru/20221224/sneg-1840599666.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, елена волосюк, центр "фобос", домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм