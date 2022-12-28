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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 28.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:52
2022-12-28T14:52
2022-12-28T15:12
москва
елена волосюк
центр "фобос"
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 14.36 мск, в аэропорту "Внуково" девять рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и 12 отменено; в аэропорту "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен. Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что по прогнозу снегопад в Москве ослабеет к вечеру, а температура воздуха ожидается до минус 2 градусов Цельсия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, елена волосюк, центр "фобос", домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Москва, Елена Волосюк, Центр "Фобос", Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
14:52 28.12.2022 (обновлено: 15:12 28.12.2022)
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов из-за снегопада