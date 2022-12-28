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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221228/reysy-1841922737.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 28.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 28.12.2022
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москва
елена волосюк
центр "фобос"
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 14.36 мск, в аэропорту "Внуково" девять рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и 12 отменено; в аэропорту "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен. Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что по прогнозу снегопад в Москве ослабеет к вечеру, а температура воздуха ожидается до минус 2 градусов Цельсия.
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москва, елена волосюк, центр "фобос", домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Москва, Елена Волосюк, Центр "Фобос", Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
14:52 28.12.2022 (обновлено: 15:12 28.12.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду днем задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 14.36 мск, в аэропорту "Внуково" девять рейсов задержано, восемь отменено; в аэропорту "Домодедово" 18 рейсов задержано и 12 отменено; в аэропорту "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.
Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что по прогнозу снегопад в Москве ослабеет к вечеру, а температура воздуха ожидается до минус 2 градусов Цельсия.
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ТуризмМоскваЕлена ВолосюкЦентр "Фобос"Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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