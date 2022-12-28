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Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
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Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ
Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:52
2022-12-28T15:53
иран
каспийское море
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает агентство Tasnim. "Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении. Отмечается, что иранские специалисты на данный момент устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на реке Волга.
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иран, каспийское море
Иран, Каспийское море
15:52 28.12.2022 (обновлено: 15:53 28.12.2022)
 
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ

Tasnim: иранские специалисты впервые приступили к ремонту российских судов

© AP PhotoРоссийское судно
Российское судно - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo
Российское судно. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает агентство Tasnim.
"Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранские специалисты на данный момент устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на реке Волга.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ИранКаспийское море
 
 
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