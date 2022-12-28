https://ria.ru/20221228/remont-1841945142.html
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ
Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:52
2022-12-28T15:52
2022-12-28T15:53
иран
каспийское море
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает агентство Tasnim. "Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении. Отмечается, что иранские специалисты на данный момент устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на реке Волга.
https://ria.ru/20221227/iran-1841546564.html
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иран, каспийское море
15:52 28.12.2022 (обновлено: 15:53 28.12.2022)
Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ
Tasnim: иранские специалисты впервые приступили к ремонту российских судов
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает агентство Tasnim.
"Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иранские специалисты на данный момент устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на реке Волга.