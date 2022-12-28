https://ria.ru/20221228/remont-1841945142.html

Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ

Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022

Иранские специалисты впервые начали ремонт российского судна, пишут СМИ

Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:52

2022-12-28T15:52

2022-12-28T15:53

иран

каспийское море

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специалисты морской промышленной компании Ирана "Садра" в среду приступили к ремонту российского сухогруза в одном из портов Каспийского моря, передает агентство Tasnim. "Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России", - говорится в сообщении. Отмечается, что иранские специалисты на данный момент устраняют повреждения на сухогрузе, полученные им в результате столкновения с крупными льдами на реке Волга.

https://ria.ru/20221227/iran-1841546564.html

иран

каспийское море

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иран, каспийское море