16:21 28.12.2022 (обновлено: 17:14 28.12.2022)
"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай
Миллер: 28 декабря "Газпром" установит новый рекорд по суточным поставкам в Китай
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления
Сотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.
"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай", — приводятся в стенограмме слова руководителя "Газпрома".
Миллер подчеркнул, что общий объем экспорта в КНР в ближайшее время суммарно достигнет 48 миллиардов кубов газа в год.
Сырье в Китай российская компания отгружает по долгосрочному двустороннему контракту с CNPC.
Трубопроводные поставки с 2019 года идут по магистрали "Сила Сибири". Ее выход на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован на 2025 год.