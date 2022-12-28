https://ria.ru/20221228/rekord-1841956318.html

"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай

"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай - РИА Новости, 28.12.2022

"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай

"Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:21

2022-12-28T16:21

2022-12-28T17:14

китай

газпром

экономика

алексей миллер

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.Миллер подчеркнул, что общий объем экспорта в КНР в ближайшее время суммарно достигнет 48 миллиардов кубов газа в год.Сырье в Китай российская компания отгружает по долгосрочному двустороннему контракту с CNPC.Трубопроводные поставки с 2019 года идут по магистрали "Сила Сибири". Ее выход на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован на 2025 год.

https://ria.ru/20221228/gazprom-1841956745.html

китай

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

китай, газпром, экономика, алексей миллер