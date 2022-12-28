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"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай - РИА Новости, 28.12.2022
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"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай
"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай
"Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:21
2022-12-28T17:14
китай
газпром
экономика
алексей миллер
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.Миллер подчеркнул, что общий объем экспорта в КНР в ближайшее время суммарно достигнет 48 миллиардов кубов газа в год.Сырье в Китай российская компания отгружает по долгосрочному двустороннему контракту с CNPC.Трубопроводные поставки с 2019 года идут по магистрали "Сила Сибири". Ее выход на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован на 2025 год.
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китай, газпром, экономика, алексей миллер
Китай, Газпром, Экономика, Алексей Миллер
16:21 28.12.2022 (обновлено: 17:14 28.12.2022)
 
"Газпром" сообщил о новом рекорде по поставкам газа в Китай

Миллер: 28 декабря "Газпром" установит новый рекорд по суточным поставкам в Китай

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления
Сотрудники Газпрома на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники "Газпрома" на церемонии старта проекта первого распределительного газопровода высокого давления. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Газпром" 28 декабря установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.
"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай", — приводятся в стенограмме слова руководителя "Газпрома".
Миллер подчеркнул, что общий объем экспорта в КНР в ближайшее время суммарно достигнет 48 миллиардов кубов газа в год.
Сырье в Китай российская компания отгружает по долгосрочному двустороннему контракту с CNPC.
Трубопроводные поставки с 2019 года идут по магистрали "Сила Сибири". Ее выход на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован на 2025 год.
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