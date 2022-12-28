https://ria.ru/20221228/regiony-1842019986.html

Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов

Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов - РИА Новости, 28.12.2022

Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:45

2022-12-28T18:45

2022-12-28T18:45

экономика

михаил ведерников

псковская область

россия

владимир путин

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ПСКОВ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов, в которую сейчас входят 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития. Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Как отметил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе "Титан-Полимер", которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона. "ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить… продлить ее действие до 2030 года", - сказал Ведерников. "В ней участвуют 10 регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию", - добавил он. Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе "Титан-Полимер" налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей. "После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней". – добавил Ведерников. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года. "Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все 10", - отметил Мантуров, добавив, что при завершении ИПСЭР "какие-то меры поддержки было бы целесообразно сохранять".

https://ria.ru/20221228/polimery-1841983145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил ведерников, псковская область, россия, владимир путин