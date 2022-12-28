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Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов - РИА Новости, 28.12.2022
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Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов - РИА Новости, 28.12.2022
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:45
2022-12-28T18:45
экономика
михаил ведерников
псковская область
россия
владимир путин
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ПСКОВ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов, в которую сейчас входят 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития. Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Как отметил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе "Титан-Полимер", которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона. "ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить… продлить ее действие до 2030 года", - сказал Ведерников. "В ней участвуют 10 регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию", - добавил он. Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе "Титан-Полимер" налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей. "После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней". – добавил Ведерников. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года. "Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все 10", - отметил Мантуров, добавив, что при завершении ИПСЭР "какие-то меры поддержки было бы целесообразно сохранять".
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экономика, михаил ведерников, псковская область, россия, владимир путин
Экономика, Михаил Ведерников, Псковская область, Россия, Владимир Путин
18:45 28.12.2022
 
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов

Глава Псковской области Ведерников попросил Путина продлить программу развития регионов

© Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© Владимир Сергеев
Михаил Ведерников. Архивное фото
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ПСКОВ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов, в которую сейчас входят 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития.
Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
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Как отметил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе "Титан-Полимер", которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона.
"ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить… продлить ее действие до 2030 года", - сказал Ведерников.
"В ней участвуют 10 регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию", - добавил он.
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Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе "Титан-Полимер" налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей.
"После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней". – добавил Ведерников.
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года.
"Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все 10", - отметил Мантуров, добавив, что при завершении ИПСЭР "какие-то меры поддержки было бы целесообразно сохранять".
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