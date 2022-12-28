https://ria.ru/20221228/regiony-1842019986.html
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов - РИА Новости, 28.12.2022
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:45
2022-12-28T18:45
2022-12-28T18:45
экономика
михаил ведерников
псковская область
россия
владимир путин
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ПСКОВ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов, в которую сейчас входят 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития. Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Как отметил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе "Титан-Полимер", которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона. "ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить… продлить ее действие до 2030 года", - сказал Ведерников. "В ней участвуют 10 регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию", - добавил он. Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе "Титан-Полимер" налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей. "После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней". – добавил Ведерников. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года. "Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все 10", - отметил Мантуров, добавив, что при завершении ИПСЭР "какие-то меры поддержки было бы целесообразно сохранять".
https://ria.ru/20221228/polimery-1841983145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил ведерников, псковская область, россия, владимир путин
Экономика, Михаил Ведерников, Псковская область, Россия, Владимир Путин
Псковский губернатор попросил Путина продлить программу развития регионов
Глава Псковской области Ведерников попросил Путина продлить программу развития регионов
ПСКОВ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития регионов, в которую сейчас входят 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития.
Путин в среду по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Предприятие, как отмечается на сайте компании, является проектом по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Проект, как предполагается, позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
Как отметил Ведерников в докладе главе государства, реализация проекта на заводе "Титан-Полимер", которая в перспективе предполагает создание промышленного кластера, стала возможной благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона.
"ИПСЭР – ключевой и эффективный инструмент развития для Псковской области. Сейчас программа рассчитана до 2024 года включительно, хотел бы попросить… продлить ее действие до 2030 года", - сказал Ведерников.
"В ней участвуют 10 регионов с наименьшим уровнем социально-экономического обеспечения, финансирование программ не такое большое для федерального бюджета, но федеральные средства будут возвращаться кратно в виде налоговых поступлений, а регионы получат мощный импульс к развитию", - добавил он.
Так, как отметил псковский губернатор, за счет запуска производства на заводе "Титан-Полимер" налоговые поступления в региональный бюджет в 2025 году составят 117 миллионов рублей, в федеральный бюджет – порядка 6 миллиардов рублей.
"После запуска второй очереди отчисления кратно вырастут и к концу 2030 года составят уже свыше 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней". – добавил Ведерников.
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров
, также участвовавший в онлайн-церемонии запуска завода в Псковской области, в ответ на предложение псковского губернатора отметил, что правительство проработает этот вопрос с учетом реализации программы индивидуального социально-экономического развития регионов до 2024 года.
"Даже если принимать такое решение, то не на один регион, а на все 10", - отметил Мантуров, добавив, что при завершении ИПСЭР "какие-то меры поддержки было бы целесообразно сохранять".