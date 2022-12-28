https://ria.ru/20221228/rabota-1841931745.html

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 28.12.2022

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:15

2022-12-28T15:15

2022-12-28T15:30

общество

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832284679_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_6f7c34ffd9b8c5cc07e044be6cf89d8c.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума - 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин в ходе совещания.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин