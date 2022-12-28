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Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 28.12.2022
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Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 28.12.2022
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:15
2022-12-28T15:30
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин."Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума - 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин в ходе совещания.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
15:15 28.12.2022 (обновлено: 15:30 28.12.2022)
 
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Мишустин: безработица в России в ноябре достигла исторического минимума в 3,7 процента

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума - 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций", - сказал Мишустин в ходе совещания.
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