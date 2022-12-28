https://ria.ru/20221228/putin-1842047584.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы - РИА Новости, 28.12.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:28

2022-12-28T21:28

2022-12-28T22:05

куба

владимир путин

россия

мигель диас-канель бермудес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что условлено активизировать контакты на различных уровнях.Кроме того, президенты подтвердили готовность к реализации договоренностей от 19-22 ноября при должном учете пожеланий кубинской стороны."Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19-22 ноября этого года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", - говорится в сообщении Кремля.Как уточняется, особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.Также Президент Путин поздравил главу Кубы Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы - Днем освобождения."Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры России и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

куба, владимир путин, россия, мигель диас-канель бермудес