https://ria.ru/20221228/putin-1842047584.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы - РИА Новости, 28.12.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:28
2022-12-28T21:28
2022-12-28T22:05
куба
владимир путин
россия
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что условлено активизировать контакты на различных уровнях.Кроме того, президенты подтвердили готовность к реализации договоренностей от 19-22 ноября при должном учете пожеланий кубинской стороны."Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19-22 ноября этого года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", - говорится в сообщении Кремля.Как уточняется, особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.Также Президент Путин поздравил главу Кубы Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы - Днем освобождения."Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры России и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, владимир путин, россия, мигель диас-канель бермудес
Куба, Владимир Путин, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес
21:28 28.12.2022 (обновлено: 22:05 28.12.2022)
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Путин обсудил с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом двустороннее сотрудничество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества... Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условлено активизировать контакты на различных уровнях.
Кроме того, президенты подтвердили готовность к реализации договоренностей от 19-22 ноября при должном учете пожеланий кубинской стороны.
"Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19-22 ноября этого года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", - говорится в сообщении Кремля.
Как уточняется, особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.
Также Президент Путин поздравил главу Кубы Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы - Днем освобождения.
"Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы – Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры России и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.