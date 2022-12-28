https://ria.ru/20221228/putin-1841977101.html

Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"

Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022

Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"

Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:08

2022-12-28T17:08

2022-12-28T17:08

владимир путин

россия

псковская область

псков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области."Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды, поработаем тогда в уже привычной для нас онлайн-форме и сегодня увидим производство, которое компания "Титан-Полимер" развивает в Псковской области", - сказал Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам церемонии открытия завода "Титан-Полимер". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.

https://ria.ru/20221228/putin-1841964274.html

россия

псковская область

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, псковская область, псков, политика