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Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"
Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:08
2022-12-28T17:08
владимир путин
россия
псковская область
псков
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области."Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды, поработаем тогда в уже привычной для нас онлайн-форме и сегодня увидим производство, которое компания "Титан-Полимер" развивает в Псковской области", - сказал Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам церемонии открытия завода "Титан-Полимер". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.
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псковская область
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владимир путин, россия, псковская область, псков, политика
Владимир Путин, Россия, Псковская область, Псков, Политика
17:08 28.12.2022
 
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"

Путин заявил, что из-за погоды не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области.
"Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды, поработаем тогда в уже привычной для нас онлайн-форме и сегодня увидим производство, которое компания "Титан-Полимер" развивает в Псковской области", - сказал Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам церемонии открытия завода "Титан-Полимер".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 16:42
Путин пообещал приехать в Псков
 
Владимир ПутинРоссияПсковская областьПсковПолитика
 
 
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