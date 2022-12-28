https://ria.ru/20221228/putin-1841977101.html
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"
Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:08
2022-12-28T17:08
2022-12-28T17:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, что из-за погодных условий не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер" в Псковской области."Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды, поработаем тогда в уже привычной для нас онлайн-форме и сегодня увидим производство, которое компания "Титан-Полимер" развивает в Псковской области", - сказал Путин, обращаясь по видеосвязи к участникам церемонии открытия завода "Титан-Полимер". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.
https://ria.ru/20221228/putin-1841964274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, псковская область, псков, политика
Владимир Путин, Россия, Псковская область, Псков, Политика
Путин объяснил, почему не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"
Путин заявил, что из-за погоды не смог приехать на открытие завода "Титан-Полимер"