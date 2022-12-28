https://ria.ru/20221228/putin-1841964274.html
Путин пообещал приехать в Псков
Путин пообещал приехать в Псков - РИА Новости, 28.12.2022
Путин пообещал приехать в Псков
Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Псков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:42
2022-12-28T16:42
2022-12-28T16:47
общество
псков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Псков.Путин участвовал в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи. Президент не смог присутствовать на открытии лично из-за погодных условий.
https://ria.ru/20221228/zavod-1841958492.html
псков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псков, владимир путин, россия
Общество, Псков, Владимир Путин, Россия
16:42 28.12.2022 (обновлено: 16:47 28.12.2022)
Путин пообещал приехать в Псков
Президент Путин пообещал, что обязательно посетит Псков