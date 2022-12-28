Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал приехать в Псков - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/putin-1841964274.html
Путин пообещал приехать в Псков
Путин пообещал приехать в Псков - РИА Новости, 28.12.2022
Путин пообещал приехать в Псков
Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Псков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:42
2022-12-28T16:47
общество
псков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Псков.Путин участвовал в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи. Президент не смог присутствовать на открытии лично из-за погодных условий.
https://ria.ru/20221228/zavod-1841958492.html
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псков, владимир путин, россия
Общество, Псков, Владимир Путин, Россия
16:42 28.12.2022 (обновлено: 16:47 28.12.2022)
 
Путин пообещал приехать в Псков

Президент Путин пообещал, что обязательно посетит Псков

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что посетит Псков.
Путин участвовал в открытии завода "Титан-Полимер" в Псковской области в режиме видеосвязи. Президент не смог присутствовать на открытии лично из-за погодных условий.
"Спасибо большое, обязательно буду", - сказал Путин на слова участников церемонии, что его все-таки ждут в Пскове.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 16:27
Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение, заявил Путин
 
ОбществоПсковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала