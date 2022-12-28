https://ria.ru/20221228/putin-1841945348.html
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу - РИА Новости, 28.12.2022
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:53
2022-12-28T15:53
2022-12-28T16:14
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
европа
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_196:0:3072:1618_1920x0_80_0_0_d3766ecc385721d8c0783a73e08560ab.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. Накануне президент своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя."Путин совершенно прав, браво", — написал один из участников обсуждения. "Они это заслужили", — поддержал другой пользователь. "Вот почему ЕС проигрывает", — отметил третий. "Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал другой читатель. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции западных стран: Евросоюз перестал принимать российское топливо перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое перевозить и страховать запрещено. Российский ответ по нефти заработает 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство. Общий срок действия указа президента в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221228/neft-1841885707.html
https://ria.ru/20221227/otvet-1841547139.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837543007_314:0:2822:1881_1920x0_80_0_0_18d731666175b8497efacee3a0ae09ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, европа, евросоюз, в мире
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Европа, Евросоюз, В мире
15:53 28.12.2022 (обновлено: 16:14 28.12.2022)
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу
Читатели Haber 7 поддержали ответ Путина на введение Западом нефтяного потолка цен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен.
Накануне президент своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.
"Путин совершенно прав, браво", — написал один из участников обсуждения.
"Они это заслужили", — поддержал другой пользователь.
"Вот почему ЕС проигрывает", — отметил третий.
"Молодец, Путин. Пусть видят, что значит слепо следовать за Америкой", — поделился мнением еще один комментатор.
"Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал другой читатель.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции западных стран: Евросоюз перестал принимать российское топливо перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое перевозить и страховать запрещено.
Российский ответ по нефти заработает 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство. Общий срок действия указа президента в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>