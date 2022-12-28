https://ria.ru/20221228/putin-1841945348.html

Турки восхитились ультиматумом Путина Западу

Турки восхитились ультиматумом Путина Западу - РИА Новости, 28.12.2022

Турки восхитились ультиматумом Путина Западу

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:53

2022-12-28T15:53

2022-12-28T16:14

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

европа

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. Накануне президент своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя."Путин совершенно прав, браво", — написал один из участников обсуждения. "Они это заслужили", — поддержал другой пользователь. "Вот почему ЕС проигрывает", — отметил третий. "Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал другой читатель. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции западных стран: Евросоюз перестал принимать российское топливо перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое перевозить и страховать запрещено. Российский ответ по нефти заработает 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство. Общий срок действия указа президента в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221228/neft-1841885707.html

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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, европа, евросоюз, в мире