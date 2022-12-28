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Турки восхитились ультиматумом Путина Западу - РИА Новости, 28.12.2022
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Турки восхитились ультиматумом Путина Западу
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу - РИА Новости, 28.12.2022
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:53
2022-12-28T16:14
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
европа
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен. Накануне президент своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя."Путин совершенно прав, браво", — написал один из участников обсуждения. "Они это заслужили", — поддержал другой пользователь. "Вот почему ЕС проигрывает", — отметил третий. "Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал другой читатель. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции западных стран: Евросоюз перестал принимать российское топливо перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое перевозить и страховать запрещено. Российский ответ по нефти заработает 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство. Общий срок действия указа президента в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/neft-1841885707.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, европа, евросоюз, в мире
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Европа, Евросоюз, В мире
15:53 28.12.2022 (обновлено: 16:14 28.12.2022)
 
Турки восхитились ультиматумом Путина Западу

Читатели Haber 7 поддержали ответ Путина на введение Западом нефтяного потолка цен

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ российского лидера Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен.
Накануне президент своим указом запретил поставки топлива иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
При этом запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

"Путин совершенно прав, браво", — написал один из участников обсуждения.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:20
В Кремле уточнили, на какие контракты распространяются меры по нефти
"Они это заслужили", — поддержал другой пользователь.
"Вот почему ЕС проигрывает", — отметил третий.
"Молодец, Путин. Пусть видят, что значит слепо следовать за Америкой", — поделился мнением еще один комментатор.
"Кажется, для Европы грядут очень трудные дни", — резюмировал другой читатель.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции западных стран: Евросоюз перестал принимать российское топливо перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое перевозить и страховать запрещено.
Российский ответ по нефти заработает 1 февраля, по нефтепродуктам точную дату определит правительство. Общий срок действия указа президента в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 05:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: Запад испугался "нефтяного ответа" России
 
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