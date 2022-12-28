https://ria.ru/20221228/putin-1841882331.html

Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.12.2022

Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду после 20.00 мск проведет международный телефонный разговор, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:11

2022-12-28T13:11

2022-12-28T13:25

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду после 20.00 мск проведет международный телефонный разговор, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "И вечером у президента, это уже вечер, после восьми-девяти вечера, есть международный телефонный разговор. Будем вас информировать о нем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221228/putin-1841883020.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия