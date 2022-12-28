https://ria.ru/20221228/putin-1841882331.html
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.12.2022
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду после 20.00 мск проведет международный телефонный разговор, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:11
2022-12-28T13:11
2022-12-28T13:25
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду после 20.00 мск проведет международный телефонный разговор, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "И вечером у президента, это уже вечер, после восьми-девяти вечера, есть международный телефонный разговор. Будем вас информировать о нем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221228/putin-1841883020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
13:11 28.12.2022 (обновлено: 13:25 28.12.2022)
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Президент Путин в среду после 20:00 по Москве проведет международный телефонный разговор