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Специалисты Мосприроды напомнили о правилах подкормки птиц зимой - РИА Новости, 28.12.2022
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Специалисты Мосприроды напомнили о правилах подкормки птиц зимой
Специалисты Мосприроды напомнили о правилах подкормки птиц зимой - РИА Новости, 28.12.2022
Специалисты Мосприроды напомнили о правилах подкормки птиц зимой
Подкармливать водоплавающих птиц стоит только при отрицательных температурах и постоянном снежном покрове, кормить их любыми жареными, солеными, перчеными и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:22
2022-12-28T13:22
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подкармливать водоплавающих птиц стоит только при отрицательных температурах и постоянном снежном покрове, кормить их любыми жареными, солеными, перчеными и копчеными продуктами нельзя, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды рассказали, как помочь пережить холодное время года оставшимся в столице водоплавающим. Важно подкармливать водоплавающих правильно. Подкормка нужна только при отрицательной температуре и постоянном снежном покрове. При благоприятных погодных условиях птицы могут искать корм самостоятельно, и отучать от этого их не стоит", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что кормить уток нужно на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов, у кромки воды. Также нельзя бросать корм в воду - это может привести к загрязнению водоемов пищевыми продуктами. Кроме того, необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить только специализированный комбикорм. "Всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль", - подчеркнули в пресс-службе.
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общество, мосприрода, россия, москва
Общество, Мосприрода, Россия, Москва
13:22 28.12.2022
 
Специалисты Мосприроды напомнили о правилах подкормки птиц зимой

Специалисты Мосприроды напомнили москвичам правила подкормки водоплавающих птиц зимой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подкармливать водоплавающих птиц стоит только при отрицательных температурах и постоянном снежном покрове, кормить их любыми жареными, солеными, перчеными и копчеными продуктами нельзя, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды рассказали, как помочь пережить холодное время года оставшимся в столице водоплавающим. Важно подкармливать водоплавающих правильно. Подкормка нужна только при отрицательной температуре и постоянном снежном покрове. При благоприятных погодных условиях птицы могут искать корм самостоятельно, и отучать от этого их не стоит", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что кормить уток нужно на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов, у кромки воды. Также нельзя бросать корм в воду - это может привести к загрязнению водоемов пищевыми продуктами. Кроме того, необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить только специализированный комбикорм.
"Всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль", - подчеркнули в пресс-службе.
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