https://ria.ru/20221228/provokatsii-1841957266.html

Лидер Южной Кореи обозначил ответные меры на провокации КНДР

Лидер Южной Кореи обозначил ответные меры на провокации КНДР - РИА Новости, 28.12.2022

Лидер Южной Кореи обозначил ответные меры на провокации КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указания своим чиновникам "наказывать" КНДР за каждую провокацию, отвечать мерами в два-три раза сильнее, чем противник и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:23

2022-12-28T16:23

2022-12-28T16:29

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СЕУЛ, 28 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указания своим чиновникам "наказывать" КНДР за каждую провокацию, отвечать мерами в два-три раза сильнее, чем противник и не бояться ядерного оружия Пхеньяна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи и источники. Сообщается, что президент дал указания в ходе встречи с сотрудниками своей администрации и управления национальной безопасности в среду. "Президент Юн Сок Ёль сказал им наказывать (КНДР - ред.) и принимать ответные меры в недвусмысленных выражениях в ответ на любую провокацию со стороны Северной Кореи, заявив, что это самый мощный способ сдерживания провокаций… Президент также подчеркнул, что мы не должны бояться или колебаться только потому, что у Северной Кореи есть ядерное оружие ", - заявила старший секретарь президента по связям с общественностью Ким Ын Хе. Неназванный высокопоставленный чиновник также заявил агентству Рёнхап в среду, что Юн Сок Ёль сразу после проникновения на территорию Юга северокорейских беспилотников приказал чиновникам сбивать их в случае необходимости, а также отправить в КНДР по два-три своих на каждый северокорейский. "Президент поручил нам немедленно принять соответствующие меры против Севера, заявив, что у нас также есть беспилотники. Он приказал нам отправить по два-три в ответ на один из Северной Кореи", - рассказал чиновник. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Еще один пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп позже полностью опроверг эти предположения. Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии, где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.

https://ria.ru/20221227/bpla-1841625594.html

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в мире, технологии, юн сок ель, южная корея, сеул, пхеньян